İmamoğlu duyurdu: İstanbullulara 1200 TL’ye kadar faizsiz avans kampanyası

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da yaşayan dar gelirli vatandaşlara 1200 liraya kadar faizsiz avans ödemesi yapılabileceğini duyurdu.

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İBB başkanı Twitter paylaşımında “Bütçenize destek olmak için Destek Avans kampanyasını başlatıyoruz” diye yazdı.

Buna göre 1200 TL’ye kadar sıfır faizle alınan avans Halk Bakkallar’da, ulaşımda ve İstanbulkart’ın geçtiği tüm noktalarda kullanılabilecek.

İmamoğlu, paylaştığı videoda şunları kaydetti: “Son baharın gelişi ve okulların açılmasıyla birlikte aile bütçelerinin zorlandığı günler yaşıyoruz. Bu sıkışık dönemde ihtiyaç sahiplerinin nefes almalarını sağlayacak bir iş birliği gerçekleştirdik.

600 ya da 1200 lira avans kullanabileceğiniz ve kullandığınız miktarı herhangi bir faiz ve masraf olmaksızın 100 liralık aylık taksitlerle geri ödeyebileceğiniz bir sistem geliştirdik. İstanbul’da ihtiyaç sahipleri bir parça rahat nefes alsın. Hiç kimse ekonomik zorluklar karşısında kendini çaresiz hissetmesin. Özlemimiz bu, gayretimiz bunun için.”