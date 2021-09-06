Yeni Zelanda Delta’yı durdurdu, kısıtlamalar gevşetiliyor

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkenin en büyük şehri Auckland dışında kısıtlamaların hafifletileceğini söyledi.

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Sıkı karantina önlemlerinin başarılı şekilde uygulandığı ülke, 17 Ağustos tarihinde Avustralya’dan gelen enfekte bir kişiye kadar büyük ölçüde virüssüzdü. Delta varyantı olan kişinin tespit edilmesi sonrası ülke genelinde kısıtlamalara gidilmişti. Önlemlerin etkisini göstermesiyle vaka sayıları beş gündür düşüşe geçmişti. Son salgında 85’e çıkan vaka sayısı dün 20’ye düştü. Bunların hepsi Auckland’da tespit edildi.

Çarşamba gününden itibaren Auckland dışında kısıtlamaların hafifletileceğini söyleyen Ardern, hastalık için sıkı bir eleme stratejisi izlemeye devam ediyor.

Ardern, “Virüsü bitirmeye çok az kaldı, iyi ilerleme kaydettik ancak hata yapamayız. Yeniden yayılmaya izin vermek istemiyorum. Çok hızlı hareket edeceğim” dedi.

Önlemler

Salgının merkez üssü Auckland’da yaklaşık 1,7 milyon insan en az 14 Eylül’e kadar dördüncü düzey tam seviye karantinada kalacak.

Ülkenin geri kalanında alarm durumu ise üçüncü seviyeden ikinci seviyeye indirilecek. Bu bölgelerde okulların, ofislerin ve işletmelerin yeniden açılmasına izin verilirken, bölgesel seyahatler de izinle yapılabilecek.

Ardern’in sıkı karantina önlemleri ve sınırların kapatması salgının dizginlenmesini sağladı. Ancak hükümet şimdi aşılamanın yavaş gitmesi sebebiyle artan maliyetlerle ilgili sorunlarla karşı karşıya.

Ülkedeki 5,1 milyon insanının yaklaşık yüzde 30’u tam olarak aşılandı. Bu OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) grubunun zengin ülkeleri arasında en düşük oran.