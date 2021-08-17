Yeni Zelanda’da aylar sonra tek bir vaka görüldü, tüm ülkede kapanma kararı alındı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern şubat ayından bu yana görülen ilk vakanın ardından ülke çapında kapanma uygulanacağını duyurdu.

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Doğrulamak için genetik dizilim çalışmaları sürmekle birlikte vakanın daha bulaşıcı Delta varyantından kaynaklandığı düşünülüyor.

Vaka 58 yaşında, ülkenin en büyük şehri Auckland’de yaşayan aşısız bir erkek. Kapanma gerekçesi vakanın ülkenin farklı yerlerine seyahat ettiğinin belirlenmesi.

Bugünden itibaren üç gün boyunca market ve eczane gibi temel ihtiyaçlar dışında bütün işyerleri kapandı ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Vakanın seyahat ettiği bilinen şehirlerde kapanma dört haftaya kadar uzatılabilecek.

Yeni Zelanda’da en son bir yıl önce en sıkı şekliyle kapanma uygulanmıştı.

Ardern Delta varyantının en geç görüldüğü ülkelerden biri olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Diğer ülkelerin deneyimlerinden ders çıkaracak pozisyondayız. Delta varyantının oyunun kurallarını değiştridiği söylendi. Gerçekten öyle. Yine sert önlemler almamız ve yayılmayı önlemek için erkenden harekete geçmemiz gerekiyor. Önüne geçemezsek neler olabileceğini başka ülkelerde gördük. Yalnızca tek bir şanısımız var.”

Yeni Zelanda salgının başından bu yana durumu başarılı şekide yönetmesiyle övgü toplamıştı. Sınırlarını neredeyse tüm ülkelere erkenden kapatan Yeni Zelanda çok katı karantina kuralları uygulamıştı.

5 milyon nüfuslu ülkede yalnızca 26 can kaybı ve 3 bine yakın vaka görüldü. Ancak ülkede aşı uygulaması yeterince hızlı değil. Her iki aşısını da olanların oranı yüzde 20’yi bile bulmuyor.