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Yaramazlara biraz batar!

Aşı olmayanlara kısıtlamalar başlıyor

Aşı olmayan vatandaşlara kısıtlamalar bugün başlıyor. Aşı olmayanlar toplu taşımadan sinemaya kadar birçok yerde PCR testi göstermek zorunda.

Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanlığı’nın geçen ay yayınladığı genelgeye göre bugünden itibaren aşı olmayan kişilerin, konser, sinema ve tiyatro gibi toplu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu uygulaması başladı.


Okullarda bugün başlayacak yüz yüze eğitimde aşı yaptırmamış öğretmen ve personelden düzenli PCR testi isteneceği de duyurulmuştu.

Bugünden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş, aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise seyahatine izin verilmeyecek.

Valilikler ya da kaymakamlıklarca toplu diğer etkinlikler veya faaliyetlere gidecek hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için HES kodu üzerinden test zorunluluğu getirilebilecek.

PCR testi uygulaması özel sektörde de yaygınlaştırılacak. Artık işyerleri aşısız çalışanından düzenli olarak test isteyebilecek.

Ücret alınacak mı?

PCR testi devlet hastanelerinde öğretmenler için ücretsiz yapılacak. Ancak diğer vatandaşlar için ücret istenip istenmeyeceğine bilim kurulu karar verecek.

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