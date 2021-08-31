Yeni genelge: PCR zorunluluğu 18 yaş üzeri için

Aşısı tamamlanmayan veya Covid-19 geçirmeyenlerin bazı yerlere girişinde ve şehirlerarası seyahatte PCR istenmesinin 18 yaş üzeri için olduğu duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine PCR testi konulu yeni bir ‘genelge’ daha gönderdi.
Buna göre aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzerindekiler için uygulanacak.