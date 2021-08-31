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Yaramazlara biraz batar!

Yeni genelge: PCR zorunluluğu 18 yaş üzeri için

Aşısı tamamlanmayan veya Covid-19 geçirmeyenlerin bazı yerlere girişinde ve şehirlerarası seyahatte PCR istenmesinin 18 yaş üzeri için olduğu duyuruldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine PCR testi konulu yeni bir ‘genelge’ daha gönderdi.


Buna göre aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzerindekiler için uygulanacak.

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Hekim, mesleği gereği bilgileri sürekli güncel, kültürlü bir insan olup, yaşadığı yerdeki toplumun sorunlarının hemen hepsinden haberdar olan ilk kişidir. Hem bireylerin hem de toplumun nabzını tutar. Hastası olsun olmasın, bireyler için aldığı riskleri, yaşadığı zorlukları ise hiç kimse bilmez, fedakârlıklarını kendisi ile mezara götürür.
Ama olur da hekimler, hele ki psikiyatristler toplumsal sorunlar hakkında konuşma haklarını kullanmaya başlarsa..!