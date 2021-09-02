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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Koca’dan aşı olmayanlara 6 Eylül hatırlatması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; aşı olmamış öğretmenler, okul çalışanları, konser ve sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklara 6 Eylül itibariyle PCR testi gerektiğini anımsattı.

Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanlığı’nın 20 Ağustos’ta yayınladığı genelgeye göre 6 Eylül’den itibaren yüz yüze eğitimde aşı yaptırmamış öğretmen ve personelden, konser, sinema ve tiyatro gibi toplu faaliyetlere katılanlardan PCR testi istenecek. Seyahat firmaları da aşı olmayanlardan yolculuktan azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sonucu talep edecek.


Hatırlatmayı Twitter hesabından yaşan Koca şu ifadeleri kullandı: “Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları; konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibariyle PCR testi gerekli. Test, Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR’dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım.”

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