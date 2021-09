Görgü şahitleri: Taliban sekiz aylık hamile polisi öldürdü

Taliban’ın, sekiz aylık hamile polisi evinde silahla vurarak öldürdüğü belirtildi.

Fotoğraf: Nigar Ailesi

BBC’ye konuşan görgü şahitleri, Firuz Koh kentinde yaşayan, bir cezaevinde görev yapan ‘Banu Nigar’ adlı polisin evinde, ailesinin önünde öldürüldüğünü söyledi. Taliban ise BBC’ye yaptığı açıklamada, Banu Nigar’ın ölümüyle ilgileri olmadığını, konuyu araştırdıklarını ifade etti.

Halk cezalandırılabilecekleri endişesiyle konuşmaktan korkuyor ancak en az üç kaynak, hamile kadının, cumartesi günü kocasının ve çocuklarının önünde Taliban militanları tarafından önce dövüldüğünü sonra vurularak öldürüldüğünü anlattı. Görgü şahitlerinin kendilerine yüz bölgesi tamamen bozulmuş cansız bir bedenin ve duvara sıçramış kan izlerinin görüldüğü fotoğrafları da ulaştırdığı belirtildi. Akrabalarının anlattığına göre üç Arapça konuşan silahlı adam eve baskın düzenledi, hamile kadını öldürmeden önce herkesin ellerini kollarını bağladı ve evde arama yaptı.

Taliban sözcüsü Zabibullah Mücahit, “Konudan haberimiz var. Teyit etmek isterim ki onu Taliban öldürmedi. Soruşturma devam ediyor” dedi. Mücahid, Taliban’ın geçmiş yönetimle çalışan kişileri affettiğini ekleyerek, Nigar’ın ölümünü ‘kişisel husumet kaynaklı ya da başka bir konu’ olarak niteledi.

Taliban, 15 Ağustos’ta ülkenin kontrolünü ele geçirdikten sonra ‘daha ılımlı bir tavır sergileyecekleri’ izlenimi vermeye çalışırken, ülkeden şiddet, infaz, baskı haberleri gelmeye devam ediyor. Kadın polisin öldürüldüğüne dair haber de kadınlara yönelik baskıcı tavrın endişe yarattığı bir süreçte bu endişeleri artırdı.

Human rights groups have been documenting revenge killings, detentions and persecution of religious minorities. The Taliban have said officially that they will not seek retribution against those who worked for the former government.