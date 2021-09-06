Erdoğan: Döviz rezervimiz 118 milyar doları aşmış durumda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Geçen seneyi 93,3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervimiz, 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumda” dedi.

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Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Geçmişte vesayetten ‘FETÖ’ye kadar üzerine düşen nice gölgelerin tartışması altında kalan yargımız, artık bağımsız ve tarafsız duruşunu her geçen yıl güçlendirdi.

*(Karadeniz’deki seller) Kaybolan 15 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

*Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, Orta Vadeli Program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız.

*Bu yıl bütçe açığı hedefimizi sene başında yüzde 3,5 olacak şekilde revize etmiştik. Sözümüzde durarak inşallah bu hedefi rahat bir şekilde yakalayacağız.

*Kamu taşıtlarının tedarikinde, kullanımında ve tasfiyesinde verimliliği artırmak için Kamu Taşıt Filo Yönetim Sistemi’ni kuracağız.

*Salgınla mücadelede hala en önemli kozumuz aşıdır. Vatandaşlarını bir kez daha aşılarını yaptırmaya ve tamamlamaya davet ediyorum.

*Önümüzdeki günlerde başlayacak çeltik hasatı için alım fiyatını belirledik. Ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, luna çeşidi için 4 bin lira fiyat uygulanacaktır.