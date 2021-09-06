Dizilere gönderme yapan Feyzioğlu: Avukatların yarısı asgari ücret kazanmıyor

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu dizilerdeki avukatların lüks yaşantısının yanıltıcı olduğunu belirterek “Meslektaşlarımızın yüzde 50-60’ı yıllık ortalamada asgari ücret kazanmıyor” dedi.

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AA’nın aktardığına göre Ağrı Barosu’nda avukatlarla bir araya gelen Feyzioğlu, onların talep ve sorunlarını dinledi.

İnsan Hakları Eylem Planı’na değinen Feyzioğlu, “Onun içerisinde şunu yazdırdık; insan hakkını korumasını istediğiniz avukatın da insan hakkı var, CMK’dan, adli yardımdan göreve koşan avukatın emeğinin, alın terinin karşılığını alabilmesi lazım” dedi.

Feyzioğlu avukatların zor durumda olduğunu beliterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün meslektaşlarımızın yüzde 50-60’ı yıllık ortalamada asgari ücret kazanmıyor. Siz bakmayın bazı dizilerde avukatları lüks hayatlar yaşayan kişi olarak resmettiklerine. Artan sayımız sebebiyle avukatlar çok zor durumda, 60 bin meslektaşımız beş yıllık meslek kıdeminin altında. Ve, onların sorunlarını çözemezsek vatandaşın insan hakkını koruyacak olan avukatı sahipsiz bırakmış oluruz, vatandaş bundan zarar görmüş olur.”

‘Hiç kuşkusuz devletimizle çalışacağız’

Bir gazetecinin ‘yeni anayasa tartışmaları‘ba ilişkin sorusu üzerine Feyzioğlu şu yanıtı verdi: “Kapsamlı anayasa değişikliği projesinde biz özellikle savunmanın bağımsızlığının güçlendirilmesi ve yargının güvenilirliğinin artırılması noktasında önerilerimizi sunuyoruz. HSK’nın yapısı üzerinde somut önerilerimiz olacak, yargı üstüne toz konmaması lazım, yargının polemiklerin dışına taşınabilmesi lazım, bu amaçla önerimiz hazır. Biz yapıcı şekilde, hiç kuşkusuz devletimizle çalışacağız, vatandaşımız için çalışacağız.”