Akşam Postası / 5 Nisan 2023

Kürsüye kurşunlarla çıkan Akşener, açtı ağzını yumdu gözünü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerden önceki son grup toplantısında kürsüde eline aldığı kurşunlarla partililerinden ‘söz’ler aldı ve coşkulu bir konuşmayla 15 Mayıs sabahı için mesajlar verdi.

Demirtaş: İttifakın seçime nasıl gireceği netleşti, bundan sonrası ortak karara saygı

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Emek ve özgürlük ittifakının seçime nasıl gireceği artık netleşti. Bundan sonrası ortak karara saygı duymak, destek vermektir” dedi.

Reuters’a konuşan AKP’li: Yaptırdığımız anketlerde İnce’nin oyu yüzde 8-9

Uluslararası haber ajansı Reuters’ta yer alan analizde, Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, 14 Mayıs seçimleri için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘can simidi’ olabileceği belirtildi.

İmamoğlu, 23 maddeyle yanıtladı: Neler dediler neler…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidardan gelen ‘icraat’ eleştirilerine 23 maddede yanıt verdi.

İTÜ’de cumhurbaşkanı kararnamesini ‘izinsiz’ eleştiren bölümün başkanı görevden alındı

6 Şubat depremlerinden sonra yapılaşmayla ilgili çıkarılan cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı bildiri yayınlayan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü hakkında soruşturma açıldı. Bölüm başkanı görevden alındı.

Kılıçdaroğlu parti meclisini milletvekili listeleri için toplantıya çağırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi üyelerini vekil listelerini belirlemek için 8 Nisan’da toplantıya çağırdı.

Davutoğlu iddialı: Hata yapmazsak seçim yüzde 60’a yüzde 40 biter

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Bir hata yapmazsak seçim yüzde 60 yüzde 40 biter” dedi.

Kaftancıoğlu uyardı: ‘Sahte seçmen’ mesajları kaygılandırmak için

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbulluları ‘sahte seçmen’ iddiası hakkında gönderilen WhatsApp mesajlarına karşı uyardı.

CHP Genel Merkezi ziyaretçilere kapatıldı

CHP Genel Merkezi 10 Nisan sabahına kadar parti meclisi üyesi, milletvekili ve yüksek divan kurulu üyeleri dışında ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Millet ittifakındaki üç partiden ‘hibrit modeli’ liste

Millet ittifakındaki üç parti, (DEVA, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi) 14 Mayıs seçimleri için ‘hibrit liste modeli’ni geliştirdi. Buna göre partiler ortaklaştıkları toplam 40 yerde, birbirlerinin listesinden seçime girecek.

Sırrı Süreyya Önder, İstanbul’dan aday

HDP’li Sırrı Süreyya Önder, Yeşil Sol Parti’den İstanbul milletvekili adayı olacak.

AKP ve MHP’nin oylarıyla: ‘AFAD’ın güvenirliği yeniden tesis edilsin’ önerisine ret

İYİ Parti’nin, ‘AFAD’ın güvenilirliğin yeniden tesis edilmesi’ önerisi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Depremlerde can kaybı 50 bin 399’a yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 399’a çıktı.

ABD’li bankanın dolar/TL için seçim senaryosu: İki ihtimalde de artacak

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, 14 Mayıs seçimlerini kim kazanırsa kazansın ilk aşamada dolar/TL için artış öngördü.

Rusya’dan Türkiye’ye motorin ihracatı yedi yılın zirvesinde

Rusya’nın Türkiye’ye motorin ihracatı yedi yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Altında ithalat rekoru: Şirketler dövizi bırakmış

Türkiye’nin 2023’te altın ithalatında rekorlar kırmasında şirketlerin döviz yerine altın tutmasının etkili olduğu belirtildi.

Dolar için yüzde 15’lik düşüş tahmini

Britanya merkezli varlık yönetim şirketi Eurizon SLJ Capital, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyondaki düşüşle faiz indirimine başlayacağı ve dolar endeksinin yüzde 10-15 değer kaybedebileceği tahminini paylaştı.

RTÜK yine boş geçmedi: Üç kanala ceza

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV, Halk TV ve Tele 1’e para cezası kesti.