Kaftancıoğlu uyardı: ‘Sahte seçmen’ mesajları kaygılandırmak için

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbulluları ‘sahte seçmen’ iddiası hakkında gönderilen WhatsApp mesajlarına karşı uyardı.

Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını kaydeden Kaftancıoğlu, Twitter’daki mesajında, bunların kaygılandırmak için yapıldığına dikkat çekti.

Kaftancıoğlu’na göre ahte seçmen iddiaları asılsız. (AA)

Kaftancıoğlu’nun mesajı şöyle:

*Sevgili İstanbullular; WhatsApp gruplarında ‘benim apartmanımda’ ya da ‘bir yakınımın’ diye başlayarak bolca sahte seçmen olduğunu iddia eden ses kayıtlarına lütfen itibar etmeyin, özellikle takibini yaptırdım ve ne hikmetse o yakına komşuya ulaşılamıyor bir türlü.

*Kaygıyı tetikleyen kimden nereden geldiği belli olmayan mesajlara takılmayın hiç. Karşılaştığınız somut şüpheli durumlarla ilgili hem sizler hem de örgütlerimiz gerekli itirazları yaptılar. Sonuçlarını bekliyoruz. Takipteyiz.