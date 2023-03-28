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Yaramazlara biraz batar!

Kaftancıoğlu iddialı: Seçim birinci turda bitecek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, iddialı söz söylemeyi sevmediğini ama seçimi birinci turda kazanacaklarını söyledi.

Fotoğraf: AA

Millet ittifakı adayı ilan edilmesinden sonra yayınlanan anketler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önünde gösterse de çoklu aday senaryosunda seçimin ikinci tura kalma olasılığı yüksek.


Bu nedenle muhalefetten İnce’nin adaylıktan çekilmesi için ciddi baskı var. İnce’nin muhalefetin oylarını böleceği ve bu nedenle ikinci turda bazı anti demokratik adımlarla Erdoğan’ın kazanabileceği endişesi paylaşılıyor.

İnce bu talebi reddetti. Kaftancıoğlu, buna rağmen seçimin birinci turda biteceğine dair iddialı.

Bu iddiasını Twitter hesabından, “Kesin bilgi, yayabilirsiniz” diyerek duyuran Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

“İddialı söz söylemeyi sevmem ancak iddialı işler yapmaktan da çekinmem. Bu bakışla, iddiadan ziyade gerçekçi bir tespit yapmak isterim. Seçim 1’inci turda bitebilir ve göreceksiniz bitecek. İktidardaki kötülük ne yaparsa yapsın bu sonucu değiştiremez, değiştiremeyecek. Çünkü halkın çoğunluğu bunu istiyor ve kim ne söylerse söylesin sonuç değişmeyecek. İnanıyoruz, sadece çalışalım yeter. Kesin bilgi, yayabilirsiniz.”

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