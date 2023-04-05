Kılıçdaroğlu parti meclisini milletvekili listeleri için toplantıya çağırdı

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından verilen ve bu yıl 55’incisi düzenlenen ‘Türkiye Sineması Ödülleri’ne ‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Yönetmen’ dahil sekiz ödül alan Emin Alper’in ‘Kurak Günler’ filmi damga vurdu.