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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu parti meclisini milletvekili listeleri için toplantıya çağırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi üyelerini vekil listelerini belirlemek için 8 Nisan’da toplantıya çağırdı.

Kılıçdaroğlu
Fotoğraf: AA

Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edilmesi için son gün 9 Nisan.


Sürenin dolmasına bir gün kala CHP Parti Meclisi toplanarak YSK’ya teslim edilecek aday listelerini ele alacak. YSK’ya teslim edilecek listelerin parti meclisinin onayından geçmesi gerekiyor.

Kılıçdaroğlu’nun ayrıca 8 Şubat’ta millet ittifakı ortaklarıyla varılan ortak liste uzlaşısına ilişkin olarak parti meclisini bilgilendirmesi bekleniyor.

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