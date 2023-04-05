Kılıçdaroğlu parti meclisini milletvekili listeleri için toplantıya çağırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi üyelerini vekil listelerini belirlemek için 8 Nisan’da toplantıya çağırdı.
Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edilmesi için son gün 9 Nisan.
Sürenin dolmasına bir gün kala CHP Parti Meclisi toplanarak YSK’ya teslim edilecek aday listelerini ele alacak. YSK’ya teslim edilecek listelerin parti meclisinin onayından geçmesi gerekiyor.
Kılıçdaroğlu’nun ayrıca 8 Şubat’ta millet ittifakı ortaklarıyla varılan ortak liste uzlaşısına ilişkin olarak parti meclisini bilgilendirmesi bekleniyor.