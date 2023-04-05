İnce’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: İttifakla ilgili hiçbir teklif gelmedi

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, memleket partisi adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine ittifakla ilgili herhangi teklifte bulunmadığını söyledi.

Fotoğraf: CHP

Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere giderken, İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ‘muhalefetin oylarını böleceği’ gerekçesiyle eleştiriliyor.

Seçim tarihi yaklaştıkça, İnce üzerindeki baskı artıyor. İnce, Kılıçdaroğlu’nun kendisini ziyaretinden sonra da adaylıktan çekilmemekte ısrarcı olduğunu vurgulamıştı.

Habertürk’te ‘Olaylar ve Görüşler’ programına konuk olan Kılıçdaroğlu, bu görüşmede olmasa da İnce’ye daha önce bir teklifin yapıldığını ama üzerinde uzlaşılamadığını belirterek, “Biz üzerimize düşeni yaptık” dedi.

Bunun üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulunan İnce, şunları kaydetti: “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır.”