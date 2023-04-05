Kılıçdaroğlu: Vatandaşlarımız üç ay içine Avrupa’ya vizesiz girecek

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazandıklarında atacakları ‘demokratik’ adımlar sonucunda vatandaşların Avrupa’ya üç ayda vizesiz gireceklerini söyledi.

Görsel: Habertürk TV

Kılıçdaroğlu, Habertürk’te Serap Belet ve Kürşad Oğuz’un moderatörlüğünü yaptığı ‘Olaylar ve Görüşler’ programına konuk oldu. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Ortak liste için şu anda çalışıyoruz. Önemli bir seçim bizim açımızdan da Türkiye açısından da. Komşularımız açısından da çok önemli. Bilime, akla, sağduyuya dayanan, kutuplaştırmayan, kucaklaştıran siyasete ihtiyacımız var

*İlk bir haftada ne yapacağız, ilk bir ayda ne yapacağız hepsi yazılı. Altı liderin ortaklaştığı bir metin. Ben de söyleyeceğim, millet ittifakının diğer ortakları da aynı şeyi söyleyecek. Çünkü biz ortaklaştık. Orada Erdoğan ne derse hepsi teslim olmuş. Teslimiyet siyaset değildir. Bir parti iseniz siyasetinizi açıkça yazarsınız. Siz önümüzdeki 5 yıl içinde ne yapacaksınız?

*Depremle ilgili teklif hazırladık. Deprem bölgesiyle ilgili bunlar hiçbir şey yapmadılar. Çadır, konteyner yarım yamalak dağıttılar. Biz iktidar olunca deprem bölgesini bütünlük içinde ele alacağız. Bununla ilgili kanun teklifi verdik. Üretim üssü haline getireceğiz, insanlar buraya gelip, çalışacak. Burada büyük istihdam sağlanacak. Bu bölge aynı zamanda istihdam ve üretim merkezi olacak.

Avrupa’ya üç ayda vizesiz girme vaadi

*Biz diğer partilerin konumuna bakıp, kendimize politika oluşturmuyoruz. Biz iktidara geleceğiz, Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, bu ülkeyi en geç bir yıl içinde rahat nefes alacağı ülke haline getireceğiz. Vize problemlerini çözeceğiz. Üç ay içinde vatandaşlarımız Avrupa’ya vizesiz girecek.

*(Vize kararının AB’de olduğu hatırlatılınca) Gerekli düzenlemeleri yapacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Siz düşünce özgürlüğüne kısıtlama getirirseniz sizin ülkenizde demokrasi yoktur. Biz diyeceğiz ki, “Bizim ülkemizde her türlü düşünce özgürce paylaşabilir, medya özgürce yayın yapabilir.” AB’nin öngördüğü bütün demokratik kuralları ülkemize getireceğiz.

İnce’ye teklif

14 Mayıs öncesi de sonrası da dahil olmak üzere Muharrem İnce’ye bir teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı. Bana göre biz üzerimize düşeni yaptık. Buluşma günü bir teklif olmadı. Karşı tarafı suçlamak, ayrıntıya girmek istemem. Herkesin iradesine saygı duymam gerekir. Büyük bir ihtimalle dört adayla gidilecek. Birinci turda bu iş biter.

*‘Beşli çeteler’ benim Cumhurbaşkanı adayı olmamı asla istemedi. 418 milyar doları götürenler, kul hakkı yiyenler, yolsuzluk yapanlar asla istemediler. Engel olmak istediler. Bunların para gücü var, imkanları var, herkesi satın alacaklarını düşünüyorlar. O 418 milyarın nerelere gittiğini çok iyi biliyorum. Yurt dışında hukukçularla görüştüm. Kimin parası hangi bankada? Kuruşu kuruşa biliyorum. Belediye başkanlığı yapanlar ve yapmış olanlar dahil. O paraların tamamını getireceğiz. Ben onları çok iyi biliyorum. Nerelerde neler yaptığını gayet iyi biliyorum. Kimleri satın aldıklarını gayet iyi biliyorum. Yeri zamanı gelince onları açıklarız.

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