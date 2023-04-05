Demirtaş: İttifakın seçime nasıl gireceği netleşti, bundan sonrası ortak karara saygı

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Emek ve özgürlük ittifakının seçime nasıl gireceği artık netleşti. Bundan sonrası ortak karara saygı duymak, destek vermektir” dedi.

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Demirtaş, Twitter hesabından şunları yazdı:

*Uzun tartışmalar ve değerlendirmeler sonucunda, emek ve özgürlük ittifakının seçime nasıl gireceği artık netleşti. Herkes, hepimiz görüşlerimizi paylaştık. Bundan sonrası ortak karara saygı duymak, destek vermektir.

*Türkiye İşçi Partili arkadaşlarımıza, İttifak çatısı altında kendi amblemleriyle girecekleri seçimde başarılar diliyoruz. Bizler de hep birlikte, Yeşil Sol Parti’yi en az 100 milletvekiliyle Meclis’e göndermek için canla başla çalışıyoruz.

*Şimdi Yeşil Sol zamanı. İş zamanı, çalışma zamanı, başarma zamanı. Hepimize kolay gelsin.

Ne olmuştu?

Kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti olarak seçimlere girmesi beklenen HDP, emek ve özgürlük ittifakına da parlamento seçimlerinde bu parti çatısı altında ortak liste önermişti.

İttifakta bulunan TİP, belli şehirlerde kendi logo ve adaylarıyla, bazı şehirlerde Yeşil Sol Parti listelerinden gireceğini açıklamıştı.

Yedi yıldır tutuklu bulunan eski Diyarbakır belediye başkanı HDP’li Gültan Kışanak, Yeni Yaşam gazetesindeki yazısında TİP’e ortak liste çağrısında bulunarak ”Bir tek oyu bile heba etmeye kimsenin hakkı yok. Ortak cumhurbaşkanı adayı yok. Ortak seçim listesi de olmayacaksa, bu ittifak artık bir seçim ittifakı niteliğinde değildir” demişti.

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da Kışanak’ın TİP’e çağrısına destek vererek, Türkiye’nin tüm sosyalistlerini ve demokratlarını Yeşil Sol Parti’de birleşmeye çağırmıştı.

Bunun üzerine TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yazılı bir açıklama yayınlayarak emek ve özgürlük ittifakı ile muhalefete ‘zarar vermemeyi esas alan bir yaklaşımla’ seçimlere katılacaklarını söylemişti.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, de paralel bir açıklamayla TİP’in hiçbir imtiyaz istemediğini söylemişti.