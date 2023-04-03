Erkan Baş: İttifaka zarar vermeme yaklaşımıyla seçimlere katılacağız

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, emek ve özgürlük ittifakı ile muhalefete ‘zarar vermemeyi esas alan bir yaklaşımla’ seçimlere katılacaklarını söyledi.

Fotoğraf: TİP

Kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti olarak seçimlere girmesi beklenen HDP, emek ve özgürlük ittifakına da parlamento seçimlerinde bu parti çatısı altında ortak liste önermişti.

İttifakta bulunan Türkiye İşçi Partisi’yse (TİP) belli şehirlerde kendi logo ve adaylarıyla, bazı şehirlerde Yeşil Sol Parti listelerinden gireceğini açıklamıştı.

Yedi yıldır tutuklu bulunan eski Diyarbakır belediye başkanı HDP’li Gültan Kışanak, bugün Yeni Yaşam gazetesindeki yazısında TİP’e ortak liste çağrısında bulunarak ”Bir tek oyu bile heba etmeye kimsenin hakkı yok. Ortak cumhurbaşkanı adayı yok. Ortak seçim listesi de olmayacaksa, bu ittifak artık bir seçim ittifakı niteliğinde değildir” demişti.

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da Kışanak’ın TİP’e çağrısına destek vererek, Türkiye’nin tüm sosyalistlerini ve demokratlarını Yeşil Sol Parti’de birleşmeye çağırmıştı.

Kamuoyunda tartışmalar sürerken TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Twitter’dan bir açıklama paylaşarak konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

İttifakın seçim taktikleri hakkında süren tartışmaları dikkatle izlediklerini söyleyen Baş, “Özellikle Sayın Gültan Kışanak ve Sayın Selahattin Demirtaş tarafından yapılan yazılı çağrıları da özenle ele alıyoruz. Kendilerine değerli yorumları için teşekkür ediyorum” dedi.

TİP lideri, şöyle devam etti:

*Saray rejimine karşı mücadele, bütünlüklü bir özgürlük mücadelesidir. Bunun bir yanı da cezaevlerindeki tüm siyasi tutsakların özgürlüklerine kavuşmasıdır. Bunu henüz başaramamış olmanın yükü omuzlarımızdayken, hukuksuz biçimde tutsak edilmiş yoldaşlarımızla herhangi bir tartışmaya girmek siyasal kültürümüze ve anlayışımıza aykırıdır.

*Dolayısıyla bu açıklama asla bir cevap değildir. Tek amacı ilerici kamuoyunu, oluşan kaygılar hakkında bilgilendirmektir. Böyle görülmesini özellikle rica ediyorum.

‘İttifakın kazandığı mevzileri riske atan tutum ve girişimlerden uzak durduklarını’ söyleyen Baş, şu ana kadar kurulların yürüttüğü müzakerelere dair ‘bilinmesi gereken’ hususları şöyle sıraladı:

*Partimizin Yeşil Sol Parti listelerinden sayı, sıra, kontenjan gibi herhangi bir talebi olmamıştır.

*Partimizin Yeşil Sol Parti’nin herhangi bir ilden çekilmesi yönünde talebi olmamıştır.

*Partimiz, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van’ın da dahil olduğu bir dizi ilde seçime girmeyeceğini müttefikleriyle paylaşmıştır.

*Partimiz, iki partinin seçime girmesi halinde milletvekili çıkarma şansının taraflar için riskli olduğu Aydın, Bursa ve İzmir’in birer bölgesi, Kocaeli ve Manisa’da seçime girmeme ve Yeşil Sol Parti’ye oy çağrısı yapma eğilimini müttefikleriyle paylaşmıştır.

*Partimiz, yasalar gereği seçime katılmak zorunda olduğu en az 41 ilin belirlenmesinde de sadece Yeşil Sol Parti’ye değil, diğer muhalefet güçlerine de zarar vermemeyi esas almıştır.

*Bu iller ve seçim bölgeleri dışında kalan bölgeler için hem ülkemizin hem de emek ve özgürlük ittifakının çıkarlarını azamileştiren ve müttefiklerin birbirine zarar vermeyeceği formüller titizlikle çalışılmaktadır. Emin olunmalı ki, partimiz yalnızca milletvekili çıkarma potansiyeli gördüğü illerde, ittifakımıza ve hatta muhalefetin hiçbir bölmesine zarar vermemeyi esas alan bir yaklaşımla seçimlere katılacaktır.