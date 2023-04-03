Demirtaş’tan Kışanak’ın TİP’e tek liste çağrısına destek

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, HDP’li Gültan Kışanak’ın TİP’e çağrısına destek vererek, Türkiye’nin tüm sosyalistlerini ve demokratlarını Yeşil Sol Parti’de birleşmeye çağırdı.

Selahattin Demirtaş.

Kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti olarak seçimlere girmesi beklenen HDP, emek ve özgürlük ittifakına da parlamento seçimlerinde bu parti çatısı altında ortak liste önermişti.

İttifakta bulunan Türkiye İşçi Partisi’yse (TİP) belli şehirlerde kendi logo ve adaylarıyla, bazı şehirlerde Yeşil Sol Parti listelerinden gireceğini açıklamıştı.

Yedi yıldır tutuklu bulunan eski Diyarbakır belediye başkanı HDP’li Gültan Kışanak, bugün Yeni Yaşam gazetesindeki yazısında TİP’e ortak liste çağrısında bulunarak ”Bir tek oyu bile heba etmeye kimsenin hakkı yok. Ortak cumhurbaşkanı adayı yok. Ortak seçim listesi de olmayacaksa, bu ittifak artık bir seçim ittifakı niteliğinde değildir” dedi.

Demirtaş da Kışanak’ın çağrısına destek verdi.

Twitter hesabından mesajları paylaşılan Demirtaş, Türkiye’nin tüm sosyalistlerini ve demokratlarını Yeşil Sol Parti’ye çağırdı.

Demirtaş, şunları kaydetti:

*Meclis’te, alanlarda ve cezaevlerinde yıllardır direnen sosyalistler olarak, Türkiyeli tüm yoldaşlarımızı parlamentoda en güçlü şekilde görmek istiyoruz. Her bir arkadaşımız birbirinden değerlidir, yıpratılmaları asla doğru olmaz.

*Tek bir milletvekilliğinin bile geleceğimizi belirleyeceği bu seçimde Türkiye’nin tüm sosyalistlerini, tüm demokratlarını Yeşil Sol Parti listelerine güç vermeye, güç almaya çağırıyoruz. Gültan başkanımızın çağrısını yerde bırakmayalım.

*Aynı şekilde, tüm Kürt partilerini de demokrasi ruhuyla Yeşil Sol Parti’de buluşmaya çağırıyoruz. Değerli yol arkadaşlarımızın, çağrılarımızı karşılıksız bırakmayacaklarını umuyor, herkese dostça selam, sevgilerimizi gönderiyoruz.