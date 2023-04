HDP’li Kışanak’tan TİP’e: Oy heba etmeye hakkımız yok

Yedi yıldır tutuklu bulunan eski Diyarbakır belediye başkanı Gültan Kışanak, Meclis’teki tek sosyalist partinin Türkiye İşçi Partisi olmadığını belirterek ”Bir tek oyu bile heba etmeye kimsenin hakkı yok” dedi.

Fotoğraf: HDP/Twitter

Kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti olarak seçimlere girmesi beklenen HDP, emek ve özgürlük ittifakına da parlamento seçimlerinde bu parti çatısı altında ortak liste önermişti.

İttifakta bulunan Türkiye İşçi Partisi’yse (TİP) belli şehirlerde kendi logo ve adaylarıyla, bazı şehirlerde YSP listelerinden gireceğini açıklamıştı.

HDP’li Kışanak, Yeni Yaşam gazetesindeki yazısında TİP’e çağrıda bulunarak “Bugünlerde söylediğimiz her sözün, aldığımız her kararın, yaptığımız ya da yapmadığımız her şeyin, 14 Mayıs akşamı ortaya çıkacak olan sonuçta etkisi olacağını bilerek hareket etmek gerekiyor” dedi.

‘Bu seçim ittifakı niteliğinde değil’

TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a da cevap veren Kışanak, şunları söyledi:

*Ortak cumhurbaşkanı adayı yok. Ortak seçim listesi de olmayacaksa, bu ittifak artık bir seçim ittifakı niteliğinde değildir. Sayın Erkan Baş, artık baraj kaygısı olmadığı için çok oy alacaklarını söylüyor. Evet, ittifakta olmak TİP için yüzde 7 barajını ortadan kaldırıyor ancak, barajı Kürtler yıllarca büyük emekler vererek, bedel ödeyerek anlamsız hale getirdi. HDP 7 Haziran’da barajı yıktı.

‘Tek sosyalist parti TİP değil’

*12 Eylül faşist darbesinin zulmüne karşı direnmiş, son yedi yıldan beri de cezaevinde hala bedel ödeyerek direnen sosyalist bir Kürt kadın olarak, HDP’nin ve bu seçime girecek olan Yeşil Sol Parti’nin de Kürt sosyalistler, yurtseverler ve Türkiye sosyalist hareketinin ortak partisi olduğunu da hatırlatmak isterim. Yani Meclis’te tek sosyalist parti TİP değil. Bu hakikatleri dikkate alarak, bir tek oyu bile heba etmeye kimsenin hakkı olmadığının da altını çiziyorum.