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Yaramazlara biraz batar!

EMEP seçime YSP listelerinden girecek

Emek ve özgürlük ittifakında bulunan Emek Partisi (EMEP) milletvekili seçimlerine Yeşil Sol Parti (YSP) listesinden girme kararı aldı.

Fotoğraf: EMEP

Kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti olarak seçimlere girmesi beklenen HDP, emek ve özgürlük ittifakına da parlamento seçimlerinde bu parti çatısı altında ortak liste önermişti. 


İttifakta bulunan Türkiye İşçi Partisi’yse (TİP) bazı şehirlerde kendi logo ve adaylarıyla, bazı şehirlerde YSP listelerinden gireceğini açıklamıştı.

Daha önce TİP’le benzer tavır takınacağını belirten EMEP, bugün seçime ortak listeden gireceklerini duyurdu.

Gerekçe olarak ’emek ve özgürlük ittifakının geleceği, gelişmesi ve güçlenmesi’ ile ‘işçi sınıfı başta olmak üzere emekten, barıştan ve demokrasiden yana güçlerin parlamentoda temsil edilmesi’ gösterildi.

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