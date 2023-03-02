SOL Parti, ittifak için TİP’e göz kırptı

Bulunduğu ‘emek ve özgürlük ittifakı’ndan bazı kentlerde seçime kendi amblemiyle gitme önerisi henüz sonuçlanmayan Türkiye İşçi Partisi’ne ‘sosyalist güç birliği’ bileşenlerinden SOL Parti’den çağrı geldi.

Tüm sol ve sosyalist gruplara çağrı yapan SOL Parti, TİP’in talebine isim vermeden vurgu yaptı.

Fotoğraf: Sol Parti ve TİP

Seçimlere ittifakın başını çeken HDP’nin çatısı altında gidileceği düşünülüyordu. HDP yetkililerinin de toplantılarda bunu önerdiği biliniyor.

Ancak TİP’liler bazı illerde TİP veya ittifakın diğer bileşeni EMEP’in amblemiyle de seçime girmenin daha avantajlı olabileceğini dile getiriyordu.

Diken’e konuşan TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, bu önerilerini şöyle açıklamıştı: “Örneğin birçok kentte, HDP’nin seslendiği kesimler, TİP’in ve EMEP’in seslendiği kesimler farklılık gösterebiliyor. Biz işte tam bu noktada, herkesin oyunu toparlayabilecek şekilde farklı partilerin amblemlerini ve listelerini de ortaya koyarak seçime girmek gibi bir taktik geliştirebilirsek, emek ve özgürlük ittifakının oy potansiyeli de o kadar genişler. Tüm partilerin amblemleriyle seçime girmesi, kimi illerde çok çeşitli kesimlerin ittifakın destekçisi haline gelmesini sağlar. Bunu muazzam bir olanak olarak görüyoruz.”

TİP’le örtüşen talepler duyurdular

Bugün SOL Parti, ‘Yıkalım bu köhnemiş saltanatı! Yeni Bir Ülke Kurmak İçin Birleşelim’ başlıklı parti meclisi sonuç metnini kamuoyuyla paylaştı.

Metinde önerilen seçime gitme stratejisi TİP’in talebiyle örtüşüyor. “SOL Parti olarak, Sosyalist Güç Birliği ile birlikte tüm sosyalist parti ve hareketleri parlamento seçimlerinde sosyalist bir blok oluşturmaya çağırıyoruz. Seçimlere katılma hakkı olan tüm partilerin kendi adı ve amblemiyle yer alacağı, katılma hakkı olmayan partilerin de kendi belirleyecekleri biçimde parçası olacakları sosyalist bir bloku hep birlikte oluşturalım.”