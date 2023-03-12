TİP, HDP’nin tek listeden seçime girme önerisine şerh koydu

ALTAN SANCAR

Parti meclisini Hatay’da toplayan Türkiye İşçi Partisi (TİP), iki günlük toplantının ardından HDP’nin ’emek ve özgürlük ittifakı’ndaki tüm partilerin ortak listelerden seçime girmesi önerisine şerh koydu.

TİP seçimlere ittifak çatısı altında kendi amblemi ile katılma kararı aldı.

TİP, seçimlere kendi amblemiyle katılma kararı aldı. (TİP)

Kahramanmaraş merkezli iki depremin yıkıcı etkilerinin hissedildiği Hatay’da parti meclisini toplayan TİP, deprem sonrası ortaya çıkan tabloyu ve yaklaşan seçimleri değerlendirdi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş başkanlığındaki toplantıda TİP’in kendi amblemiyle ittifak çatısı altında seçimlere girmesi kararlaştırıldı.

HDP’nin devam eden ve son aşamaya gelen kapatma davası nedeniyle Yeşil ve Sol Parti listelerinden seçime girebileceği uzun süredir kulislerde konuşuluyordu. HDP’nin ayrıca ’emek ve özgürlük ittifakı’ içindeki tüm partilere de Yeşil ve Sol Parti listelerinden seçimlere girilmesini önerdiği belirtiliyordu.

TİP kapıları kapattı

İttifak içindeki partilerden TİP’in Hatay’da toplanan parti meclisi HDP’den gelen bu öneriye kapıları kapattı.

İki gün süren parti meclisi toplantısında alınan kararlardan biri TİP’in kendi amblemi ile seçimlere girmesi oldu. Toplantının sonuç bildirgesinde de parti örgütlerinden gelen raporlar ve saha araştırmaları neticesinde bu karara varıldığının vurgulanması bekleniyor. TİP’in ayrıca parti olarak hangi illerde kendi amblemleri ve adayları ile seçime girilecek yerleri de tespit ettiği öğrenildi. Bu öneriler ’emek ve özgürlük ittifakı’ toplantısında ittifak ortaklarına iletilmesi bekleniyor.

Öte yandan TİP ile HDP arasındaki ittifak görüşmelerinin bir mutabakata dönüşmesi çalışmaları için de parti meclisi tarafından bir komisyon görevlendirildi. ‘Emek ve özgürlük ittifakı’’nın ‘değerli‘ olduğu belirtilen toplantının sonucunda ittifak protokolünün tarihsel bir sorumluluk olduğu da vurgulandı.

Kılıçdaroğlu kararı

TİP parti meclisi ayrıca cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘millet ittifakı’ adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının desteklenmesi yönünde değerlendirmeler yaptı ve bu fikre sıcak bakıldığı tespiti yapıldı. Bu konudaki değerlendirmelerin ele alınması ve son karara varılması içinse partinin merkez yürütme kurulu görevlendirildi. Ayrıca ittifaka da bu önerinin sunulması noktasında karara varıldı.

TİP ayrıca adaylık başvurusu yapacaklar için deprem bölgelerinde yaşayan yurttaşlar için en az bir gıda ve bir hijyen kolisi hazırlanıp iletilmesi şartını getirdi.