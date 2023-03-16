SOL Parti geniş ittifak istiyor: ‘Emek ve özgürlük’le görüştük

BİLAL ÇELİK

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Tombul, bugünkü emek ve özgürlük ittifakı toplantısına katılacaklarına dair iddiayı reddederken toplantıdan çıkacak kararı değerlendireceklerini, çağrılarındaki maddelerle örtüşen bir karar halinde ‘daha geniş bir seçim ittifakı için çabalayacaklarını’ kaydetti.

SOL Parti, geniş seçim ittifakı istiyor. (SOL Parti)

Emek ve özgürlük ittifakı bugün toplanıyor. Buna SOL Parti’nin de katılacağı öne sürülmüştü ama yalanlandı.

Diken’e konuşan Tombul, partisinin Sosyalist Güç Birliği’nde (SGB) olduğunu, bugünkü emek ve özgürlük toplantısını da izleyeceklerini ve çıkacak kararın kendi bildirgeleriyle örtüşmesi halinde yeni bir tutum alacaklarını söyledi.

İsmail Hakkı Tombul. (SOL Parti)

Tombul’un sorularımıza yanıtları şöyle:

Emek ve özgürlük ittifakının toplantısına katılacak mısınız?

Hayır. SOL Parti olarak biz zaten SGB’deyiz. Seçim sürecinde kendi kimlikleriyle, logolarıyla seçime girebileceği bir ortak ittifak iyi olur diye düşünüyoruz.

Ama bugünkü görüşme emek ve özgürlük ittifakının kendi bileşenleriyle yapacağı bir görüşme.

Eğer bu görüşmede her partinin kendi logosuyla seçime girebileceğine dair bir karar çıkarsa siz görüşme başlatır mısınız?

Biz kamuoyuna bir çağrı yapmıştık. Orada da ‘Bir sosyalist blok oluşturulması ve birlikte seçime girmesi, herkesin kendi kimliğiyle bu süreci devam ettirmesi önemlidir’ demiştik. Seçim sonrasında da Türkiye’nin yeniden kuruluş sürecinde mücadelenin ortaklaştırılması her zamankinden daha önemlidir. Bununla ilgili çeşitli görüşmeler yaptık.

HDP’yle görüştünüz mü?

Biz EMEP, TİP, Sosyalist Meclisler Federasyonu’yla, Halkevleri’yle ve tabii ki HDP’yle de görüştük. Ancak bu söylediklerimiz dışında bir durum değişikliği yok bizim açımızdan. Biz tüm Türkiye’de SOL Parti olarak kendi kimliğimizle seçime gireceğiz.

İttifak SGB’yle mi olur (bilemem); daha geniş olursa bunu önemseriz. Bunun için de üzerimize düşen sorumluluğu alırız.

Bu çağrı HDP’yi de kapsıyor mu?

Biz ‘örgütlü sosyalist yapılar’ dedik ama bizim HDP’ye karşı bir karşıtlığımız yok. HDP’yle her düzeyde dayanışma ilişkisi içerisinde oluruz. Eğer bu seçim ittifakında ortaklaşacağımız sosyalist yapılarla birlikte böyle bir karar olursa kapsayabilir.

Bugünkü toplantıyı takip edeceksinizdir. Alınacak karar sizinkiyle örtüşebilir mi?

Tabii ki… Eğer böyle bir yaklaşım ortaya çıkarsa biz de SGB’deki müttefiklerimizle birlikte bu süreci değerlendirip daha geniş bir ittifakın, seçim ittifakının oluşması için çaba harcarız.

Önemli olan böylesi kritik bir seçimde sosyalistlerin birlikte davranabilmesi gerekiyor. Biz de bunun için de bir çaba içerisindeyiz.

SOL Parti’nin çağrısı

SOL Parti’nin metninde konu hakkında şu ifadeler yer almıştı: “SOL Parti olarak, Sosyalist Güç Birliği ile birlikte tüm sosyalist parti ve hareketleri parlamento seçimlerinde sosyalist bir blok oluşturmaya çağırıyoruz. Seçimlere katılma hakkı olan tüm partilerin kendi adı ve amblemiyle yer alacağı, katılma hakkı olmayan partilerin de kendi belirleyecekleri biçimde parçası olacakları sosyalist bir bloku hep birlikte oluşturalım.”