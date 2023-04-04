HDP’li Temel: TİP’li arkadaşlarımız hiçbir yerde imtiyaz istemiyor

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, seçime kendi logosuyla girmek isteyen emek ve özgürlük ittifakındaki Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) hiçbir imtiyaz istemediğini söyledi.

Emek ve özgürlük ittifakı temsilcileri. (TİP)

Kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti olarak seçimlere girmesi beklenen HDP, emek ve özgürlük ittifakına da parlamento seçimlerinde bu parti çatısı altında ortak liste önermişti.

İttifakta bulunan TİP, belli şehirlerde kendi logo ve adaylarıyla, bazı şehirlerde Yeşil Sol Parti listelerinden gireceğini açıklamıştı.

Yedi yıldır tutuklu bulunan eski Diyarbakır belediye başkanı HDP’li Gültan Kışanak, Yeni Yaşam gazetesindeki yazısında TİP’e ortak liste çağrısında bulunarak ”Bir tek oyu bile heba etmeye kimsenin hakkı yok. Ortak cumhurbaşkanı adayı yok. Ortak seçim listesi de olmayacaksa, bu ittifak artık bir seçim ittifakı niteliğinde değildir” demişti.

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da Kışanak’ın TİP’e çağrısına destek vererek, Türkiye’nin tüm sosyalistlerini ve demokratlarını Yeşil Sol Parti’de birleşmeye çağırmıştı.

Tartışmaya dair bir açıklama da HDP’li Temel’den geldi:

“Parti kaygısı taşıyan değerli halkımıza, yoldaşlarımıza ve gönlü HDP ile olan herkes emin olsun ki TİP’li arkadaşlarımız hiçbir yerde bir imtiyaz ve bir temsilci istemiyor. Ayrıca HDP’ye zarar verebilecek yerlerde seçime girmeyip, partimiz olan Yeşil Sol Partiyi destekleyecek.”