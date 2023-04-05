Sebahat Tuncel: Yeşil Sol Parti bizim, TİP bizim!

Tutuklu eski HDP milletvekili Sebahat Tuncel, “HDP bizim, Yeşil Sol Parti bizim, EMEP bizim, TİP bizim! Hayatı biz kuracağız” dedi.

Emek ve özgürlük ittifakı temsilcileri. (TİP)

Sincan Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kürt siyasetçi Sebahat Tuncel, avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajda şunları söyledi: “Bu süreçte ben değil biz, tek değil çok, kutuplaştırıcı değil birleştirici olmalıyız. Cinsiyetçi, milliyetçi, dinci anlayışa karşı özgürlükçü, eşitlikçi anlayışı örgütlemek hepimiz için tarihi bir sorumluluktur.

Seçimlere 40 gün gibi kısa bir süre kalmışken tartışmaları bitirip harekete geçmek gerekir. HDP bizim, Yeşil Sol Parti bizim, EMEP bizim, TİP bizim! Hayatı biz kuracağız… Emek ve Özgürlük İttifakı’na başarı dileklerimi bir kez daha iletiyorum. Kazanacağımıza inanıyorum! Jin Jiyan Azadi!”

Ne olmuştu?

Kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti olarak seçimlere girmesi beklenen HDP, emek ve özgürlük ittifakına da parlamento seçimlerinde bu parti çatısı altında ortak liste önermişti.

İttifakta bulunan TİP, belli şehirlerde kendi logo ve adaylarıyla, bazı şehirlerde Yeşil Sol Parti listelerinden gireceğini açıklamıştı.

Yedi yıldır tutuklu bulunan eski Diyarbakır belediye başkanı HDP’li Gültan Kışanak, Yeni Yaşam gazetesindeki yazısında TİP’e ortak liste çağrısında bulunarak ”Bir tek oyu bile heba etmeye kimsenin hakkı yok. Ortak cumhurbaşkanı adayı yok. Ortak seçim listesi de olmayacaksa, bu ittifak artık bir seçim ittifakı niteliğinde değildir” demişti.

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da Kışanak’ın TİP’e çağrısına destek vererek, Türkiye’nin tüm sosyalistlerini ve demokratlarını Yeşil Sol Parti’de birleşmeye çağırmıştı.

Bunun üzerine TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yazılı bir açıklama yayınlayarak emek ve özgürlük ittifakı ile muhalefete ‘zarar vermemeyi esas alan bir yaklaşımla’ seçimlere katılacaklarını söylemişti.