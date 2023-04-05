CHP Genel Merkezi ziyaretçilere kapatıldı

CHP Genel Merkezi 10 Nisan sabahına kadar parti meclisi üyesi, milletvekili ve yüksek divan kurulu üyeleri dışında ziyaretçi kabul edilmeyecek.
Genel merkez binasında asılı bilgilendirmede şöyle dendi: “5 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 18:00’den 10 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 9:00’a kadar PM üyesi, milletvekili ve YDK üyeleri hariç genel merkez binamıza ziyaretçi alınmayacaktır.”
Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edilmesi için son gün 9 Nisan. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi üyelerini vekil listelerini belirlemek için 8 Nisan’da toplantıya çağırdı. CHP Parti Meclisi toplanarak YSK’ya teslim edilecek aday listelerini ele alacak. YSK’ya teslim edilecek listelerin parti meclisinin onayından geçmesi gerekiyor.
Kılıçdaroğlu’nun ayrıca 8 Şubat’ta millet ittifakı ortaklarıyla varılan ortak liste uzlaşısına ilişkin olarak parti meclisini bilgilendirmesi bekleniyor.