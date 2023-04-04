CHP ve İYİ Parti’nin tek liste çalışmasında 10 bölge tamam

Millet ittifakı ortakları CHP ve İYİ Parti’nin en az 10 bölgede tek listeyle seçime girmek için anlaştığı bildirildi. 15 il içinse görüşmeler sürüyor.

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14 Mayıs seçimleri yaklaşırken anketler, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında avantajlı olduğunu gösteriyor. Ancak uzmanlara göre Meclis’te çoğunluğu sağlamak da en az cumhurbaşkanlığı kadar önemli.

Cumhur ittifakı cephesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ortak liste iddialarına tepki göstermiş tüm illerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söylemişti. Diğer yandan ittifaktaki küçük ortak BBP ve yeni katılımcı Yeniden Refah Partisi de bazı bölgeler dışında kendi listesiyle seçime girecek. HÜDA-PAR’sa ortak listeye dahil olacak.

Buna karşılık muhalefette de ortak liste konusunda ilerleme sağlandı.

10 bölge tamam

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’ya göre bu kapsamda CHP ve İYİ Parti arasındaki görüşmelerde 10 bölge için anlaşma sağlandı. Daha önceki görüşmelerde konuşulan 15 ile ilişkin görüşmelerse devam ediyor.

Sarıkaya, millet ittifakındaki altı partinin birlikte gireceği 11 yer üzerindeki sürecin de tamamlandığını bildirdi: ”Buna ilave olarak, diğer partilerin bazı illerde CHP ile birlikte liste ortaklaşmasına gitmesi olası, çünkü İYİ Parti BTP dışında bir başka partiyle liste ortaklığına niyetli görünmüyor. DP ise bazı yerlerde CHP listesinden girip geri kalanında kendi amblemiyle hareket etme üzerinde tartışıyor. DP, bu kez de CHP listesinden girip geçen dönem olduğu gibi seçime katılmayabilir.”

Vekil çıkarılamayan iller

Görüşmelerde öncelikli olarak CHP ve İYİ Parti’nin geçen seçim milletvekili çıkaramadığı yerler konuşuluyor.

Geçen seçim CHP, Ağrı, Aksaray, Batman, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Muş, Osmaniye, Rize, Siirt, Şırnak ve Van’ın da arasında olduğu 25 ilde milletvekili çıkaramamıştı.