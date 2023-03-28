Bahçeli ‘ortak liste’ iddiasına öfkelendi: MHP seçime kendi adaylarıyla katılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP ile ortak listeyle seçime girmenin mantıklı bir seçenek olamayacağını belirterek, Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) bu yöndeki kararlarına dikkat çekti.

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Seçimlere iki aydan az bir süre kaldı. İktidara destek, deprem sürecindeki ihmaller ve yetersizlik nedeniyle düşüşte.

Bu kapsamda oyları bazı anketlerde yeni baraj yüzde 7’nin altında görünen MHP’yle ortak listenin gündemde olduğu iddia edilmişti.

Buna göre AKP, MHP’den henüz onay gelmemesine rağmen ortağının vekil çıkaramadığı 51 il için ortak liste planını gündeme almıştı.

Bahçeli, bu iddiaya kızarak, kendi logoları ve adaylarıyla seçime gireceklerini söyledi. Bahçeli’nin bu adımı, ittifakın diğer üyeleri YRP ve BBP’nin kararlarını hatırlatarak savunması dikkat çekti.

Bahçeli’nin Twitter hesabındaki açıklamasındaki açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

*Bilindiği gibi Cumhur İttifakı çatısı altında dört parti yer almıştır. Bu kapsamda üzerinde uzlaşılan ittifak protokolü 24 Mart 2023’te YSK’ya teslim edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin cumhurbaşkanlığı seçiminde adayı belli, kararı nettir. Nitekim cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

*Son günlerde bilhassa MHP ile AK Parti arasında ortak liste yapılacağı, bu kapsamda yerli yersiz, maksatlı maksatsız pek çok iddia ve ifade kamuoyunda tartışma konusu, hatta polemik malzemesi haline getirilmiştir. Üstelik kara kampanya üretim ve servisi cesamet kazanmıştır.

*Cumhur İttifakı’nı oluşturan dört partiden ikisi olan; Yeniden Refah Partisi ile Büyük Birlik Partisi’nin kendi parti logoları ve adaylarıyla seçimlere katılacağı da yakın bir tarihte ilgililerin beyanıyla tescillenmiştir. Elbette bu takdir ve tercih mezkur partilerin kendi bileceği bir şeydir.

*Milliyetçi Hareket Partisi’ni zor durumda bırakmak, heyecanıyla birlikte 54 yıllık dev mazisini ve müktesebatını yok saymak amacıyla bazı çevrelerin algı çalışmaları yaptığı, fitne ve tezvirat yaydığı objektif değerlendirme yapabilen ve vicdan sahibi herkesin malumudur.

*Cumhur İttifakı’nı teşkil eden iki partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusuyken, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Genel Seçiminde, tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üç hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır.