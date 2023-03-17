AKP, MHP’yi ortak liste için yokluyor: 51 il için gündemde

AKP, MHP’den henüz onay gelmemesine rağmen ortağının vekil çıkaramadığı 51 il için ortak liste planını gündeme aldı.

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Seçimlere iki aydan az bir süre kaldı. İktidara destek, deprem sürecindeki ihmaller ve yetersizlik nedeniyle düşüşte.

Muhalefet cephesinde aday belirsizliğinin son bulmasıyla bir hava yakalanırken, iktidar da hazırlıklara başladı.

Bu kapsamda oyları bazı anketlerde yeni baraj yüzde 7’nin altında görünen MHP’yle ortak liste de gündemde.

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre MHP’nin hiç vekil çıkaramadığı illerde ortak liste hazırlığı gündemde. Söz konusu 51 il arasında partinin görece güçlü olduğu ama oy sayısının vekil çıkarmaya yetmediği yerlerde genel başkan Devlet Bahçeli’nin onay vermesi halinde MHP’li isimlerin AKP listelerinden aday gösterilebileceği belirtildi.