Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP, MHP’yi ortak liste için yokluyor: 51 il için gündemde

AKP, MHP’den henüz onay gelmemesine rağmen ortağının vekil çıkaramadığı 51 il için ortak liste planını gündeme aldı.

Fotoğraf: AA

Seçimlere iki aydan az bir süre kaldı. İktidara destek, deprem sürecindeki ihmaller ve yetersizlik nedeniyle düşüşte.


Muhalefet cephesinde aday belirsizliğinin son bulmasıyla bir hava yakalanırken, iktidar da hazırlıklara başladı.

Bu kapsamda oyları bazı anketlerde yeni baraj yüzde 7’nin altında görünen MHP’yle ortak liste de gündemde.

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre MHP’nin hiç vekil çıkaramadığı illerde ortak liste hazırlığı gündemde. Söz konusu 51 il arasında partinin görece güçlü olduğu ama oy sayısının vekil çıkarmaya yetmediği yerlerde genel başkan Devlet Bahçeli’nin onay vermesi halinde MHP’li isimlerin AKP listelerinden aday gösterilebileceği belirtildi.

SON HABERLER

Partilerin yoğun mesaisi: Adaylık kuyrukları oluştu

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, siyasi partilerin genel merkezleri en kritik kavşaklardan birini dönmeye hazırlanıyor. Milletvekili adaylarının belirleneceği sürecin ilk adımı olan aday adaylarının başvuruları nedeniyle partilerin genel merkezlerinde büyük kalabalıklar oluştu.

Krizdeki First Republic Bank’a 30 milyar dolarlık destek

ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bank’ın 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldığını duyurdu.