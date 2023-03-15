AKP’nin sürprizi Fidan ve Bahçeli

Depremin seçim sonuçlarına nasıl yansıyacağı henüz kestiremeyen AKP, ‘sürpriz’ peşinde. Kulislere göre AKP, Hakan Fidan ve MHP lideri Devlet Bahçeli gibi isimleri cumhurbaşkanı yardımcısı yapmak istiyor.

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Seçimlere 60 gün kaldı. İktidara destek, deprem sürecindeki ihmaller ve yetersizlik nedeniyle düşüşte.

Muhalefet cephesinde aday belirsizliğinin son bulmasıyla bir hava yakalanırken, iktidar da hazırlıklara başladı.

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, AKP’nin cumhurbaşkanı yardımcılığı için Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Mehmet Şimşek isimlerini değerlendirdiğini yazmıştı. Fidan ismi önceki seçimlerde de öne çıkmıştı.

Fidan ve Bahçeli formülü

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göreyse AKP’nin ‘sürpriz’ hamlelerinden birisi Fidan’la birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘cumhurbaşkanı yardımcılığı’ olacak.

Haberde AKP kulislerinde, MHP oylarının yüzde 5-6 civarında olduğu tahmini yapılırken, cumhurbaşkanlığını kazanmak için en az yüzde 4-5’lik oya gereksinim olduğunun konuşulduğu aktarıldı.

HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi ittifakıyla belli bir oy oranının sağlanacağı öngörülse de, bunun yeterli olmayacağı düşünülüyor.

Ayrıca halen kabinede yer alan bakanların önemli bir bölümünün de milletvekilliğine aday gösterileceği kulislerde konuşuluyor.

Milletvekili listelerinde olma ihtimali yüksek görülen bir başka isim ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.

BBP de kendi adıyla seçime girecek

Erdoğan’ın görüştüğü Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’ye, AKP listelerinden adaylık önerdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre yerel seçimlerde tüm bölgelerde aday çıkarılmadığı halde yüzde 2 oy alındığına işaret eden Destici, partisinin yüzde 4-5 civarında oy alma potansiyeli olduğunu belirterek, partisinin 81 ilde seçimlere girmek istediğini bildirdi.

Ancak, BBP, aday çıkarması halinde AKP’nin kaybetme olasılığının yüksek görüldüğü yerlerde aday çıkarmayacak. Bu çerçevede, partinin güçlü görüldüğü, Sivas, Kayseri, Çorum’un da aralarında bulunduğu 30 ilde milletvekili adayı çıkarılması düşünülüyor.