CHP ve İYİ Parti en az 18 bölgede tek listede anlaşmış

Millet ittifakı ortakları CHP ve İYİ Parti’nin en az 18 bölgede tek listeyle seçime girmek için anlaştığı bildirildi.

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14 Mayıs seçimleri yaklaşırken anketler, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında avantajlı olduğunu gösteriyor. Ancak uzmanlara göre Meclis’te çoğunluğu sağlamak da en az cumhurbaşkanlığı kadar önemli.

AKP ortağı MHP’yle birlikte ortak liste konusunda görüşmeleri sürdürüyor. Diğer yandan küçük ortaklar BBP’yle yeni katılımlar HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi de ortak listeye dahil olacak.

Buna karşılık muhalefette de ortak liste konusunda ilerleme sağlandı.

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’ya göre bu kapsamda CHP ve İYİ Parti arasındaki görüşmeler beklentilerin çok ilerisinde. Sarıkaya’ya konuşan kaynaklar “Görüşmelerde yüzde 95 uzlaştık. Bir iki yer kaldı, onu da bitiririz; karşılıklı anlayışımız iyiden de iyi durumda, mükemmel gidiyor” dedi.

Vekil çıkarılamayan iller

Görüşmelere yakın kaynakların aktardığına göre masada öncelikli olarak CHP ve İYİ Parti’nin geçen seçim milletvekili çıkaramadığı yerler konuşulmuş.

Geçen seçim CHP, Ağrı, Aksaray, Batman, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Muş, Osmaniye, Rize, Siirt, Şırnak ve Van’ın da arasında olduğu 25 ilde milletvekili çıkaramadı.

İYİ Parti’yse bu illerden bazılarında örneğin Aksaray’da milletvekili çıkarabildi.

Sarıkaya’ya göre bu illerdeki yoklamalarda hangi partinin önde olduğuna bakılıp onun listesinden girilmesi konusunda uzlaşı sağlanmış.

Habertürk yazarına konuşan İYİ Parti kaynakları bu yerlerde CHP’nin kendileri lehine bir tutum gösterdiğini iletti: ”Görünen o ki 25 yerde milletvekili bulunmamakla birlikte CHP ve İYİ Parti arasındaki ortağın listesinden girilen yer sayısı 16-18 arasında olabilir; geri kalan yerlerdeyse diğer üç parti, DEVA, Gelecek ve SP ile liste yapılabilir.”