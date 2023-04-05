CHP, YSK listelerini inceledi: Yabancı seçmen sayısının detayları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) listelerinden 1,3 milyon ‘yabancı seçmen’ tespit ettiklerini duyurdu.

Adıgüzel, bunların tamamının yabancı uyruklu olmadıklarını, yurt dışında doğanların da bunlara eklendiğini kaydederken; Suriye, Afganistan, Libya, Irak ve İran doğumlu ilk defa oy kullanacak seçmen sayısını 240 bin civarında açıkladı.

CHP, ‘yabancı seçmen’ sayısını YSK listelerinden tespit etti. (AA)

Türkiye’de vatandaşlık alan yabancı uyrukluların oy kullanması siyasetin gündeminde. ‘Yurt dışında doğup Türkiye vatandaşlığı’ alan 1,3 milyon seçmeni, YSK listelerinden tespit ettiğini belirten Adıgüzel, bu konudaki detayları da anlattı.

Adıgüzel’in Twitter’dan paylaştığı mesajları şöyle:

*Bir süredir gündemi meşgul eden ‘yabancı seçmen’ konusu hakkında kamuoyunu bilgilendirmek isterim. YSK’nin seçmen listesinde yurt dışında doğan 1.3 milyon seçmen olduğunu bizler de görüyoruz ve gayemiz riskleri tespit etmek olduğundan verileri daha detaylı analiz ediyoruz.

‘Yurt dışı doğumlular’

*1,3 milyon sayısının tamamının, kamuoyunda endişe yaratan ‘yabancı seçmenleri’ ifade etmediğini net olarak söyleyebiliriz. Örneğin; bu sayı içerisinde Bulgaristan doğumlu ve vatandaşımız olan 342 bin, Almanya doğumlu ve vatandaşımız olan 209 bin seçmen yer alıyor.

İlk kez oy kullanacak yabancı seçmen sayısı

*YSK’nin son seçmen listesinde, AKP’nin sınırlarımızda uyguladığı açık kapı politikası sonucu ülkemize kontrolsüz girişlerin yaşandığı Suriye, Afganistan, Libya, Irak ve İran doğumlu olan 150 bin civarı ilk defa oy kullanmak üzere 240 bin civarı seçmen bulunduğunu tespit ettik.

*Vatandaşlarımızın seçim güvenliği hakkındaki kaygılarını anlıyorum. Tüm bu kaygıları paylaştığımızı ve her bir riske karşı alternatif planlar üzerinde titizlikle çalıştığımızı herkesin bilmesini isterim.

*Ayrıca asılsız paylaşımların gerçek risklerin kontrolünü zorlaştırdığını, bir panik dalgası yaratmanın en çok demokrasi isteyenlere zarar verdiğini belirtmeliyim. Herkesin samimiyetle seçimin güvenliğini istediğine şüphe yok. Fakat hep birlikte daha dikkatli olmalıyız.

‘Her riski hesaplıyoruz’

*Seçim güvenliğine ilişkin bilime dayanan, kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. 2019 yerel seçimlerinde tüm Türkiye’de oyların güvenliğini başarıyla sağlayan çalışmalarımızı daha da geliştirdirdik. 2023’te de her bir oyun güvenliği için titizlikle çalışmaya devam ediyoruz.

*Her riski hesaplıyoruz, her alanda önlem alıyoruz, canla başla çalışıyoruz. Türkiye’nin demokrasiye inanan her vatandaşıyla birlikte 14 Mayıs’ta millet iradesinin seçim sonuçlarına yansımasını sağlayacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın, hep birlikte başaracağız.