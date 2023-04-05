Dolar için yüzde 15’lik düşüş tahmini

Britanya merkezli varlık yönetim şirketi Eurizon SLJ Capital, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyondaki düşüşle faiz indirimine başlayacağı ve dolar endeksinin yüzde 10-15 değer kaybedebileceği tahminini paylaştı.

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Dolar endeksi, diğer para birimlerine karşı doların değerinin ölçülmesinde kullanılıyor. Dolar güçlenirken endeks yukarı, zayıflarken aşağı gidiyor. Endeks 2021’de 89,7’ye kadar düşmüştü. Ancak Fed’in faiz artışlarına başlamasıyla Eylül 2022’de 114’e kadar yükselmişti.

O tarihten bu yanaysa dolar endeksi yüzde 10 düşüş gösterdi.

Yönetimi altında 392 milyar avro varlık bulunan Eurizon SLJ Capital stratejistleri Stephen Jen ve Joana Freire, dolar endeksinin 12-15 aylık dönemde düşüşünü sürdürebileceğini ve yüzde 10-15 değer kaybedebileceğini öngördü.

Bloomberg haberine göre uzmanlar bu senaryoyu ABD enflasyonunun 2021’de yükseldiği hızla gerileyeceği tahminine dayandırıyor.