Dolar güçleniyor

Hacettepe Üniversitesi’nde bilimsel araştırmalara ayrılan bütçenin yıllarca akademisyenlerce tırtıklandığı öne sürüldü. Diken’e konuşan ve ‘çark’ın nasıl döndüğünü anlatan aracı, yazışma, görüntü ve belgeler de paylaştı.