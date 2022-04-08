Dolar güçleniyor

Dolar endeksi, Mayıs 2020’den bu yana ilk kez 100’ün üzerine çıktı.
Dolar endeksi, diğer para birimlerine karşı doların değerinin ölçülmesinde kullanılıyor. Dolar güçlenirken endeks yukarı, zayıflarken aşağı gidiyor.
Endeks 2021’de 89,7’ye kadar düşmüştü.
ABD’de Covid-19 salgınıyla mücadelede açılan para musluklarının enflasyon baskısıyla yeniden kapanmaya başlayacak olmasıysa dolar endeksinde bir süredir yönü yukarı çevirdi.
ABD’de enflasyon 7,9’la son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, Amerikan Merkez Bankası (Fed) üç yıl aradan sonra geçen ay 25 baz puan faiz artışına gitmişti.
Modern iktisat teorilerinde faiz artışları enflasyona karşı en büyük kalkan olarak görülüyor.
ABD’de enflasyon yüzde 7,9’a çıktı
Üç yıl sonra: Fed faiz artırdı