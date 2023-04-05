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Yaramazlara biraz batar!

Rusya’dan Türkiye’ye motorin ihracatı yedi yılın zirvesinde

Rusya’nın Türkiye’ye motorin ihracatı yedi yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye, Rusya’dan motorini Batı Akdeniz motorin fiyatına göre ucuza alırken yurt içi piyasalarda perakende fiyatlar Batı Akdeniz fiyatlamalarına göre uygulanıyor.


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Fotoğraf: AA

Bloomberg’in kargo takip platformu Vortexa verilerinden çıkardığı derlemeye göre Türkiye, mart ayında Rusya’dan 10 milyon varil motorin ithal etti. Böylelikle Rusya’dan motorin ithalatı yedi yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Türkiye’ye motorin sevkiyatının yükselmesinde Avrupa Birliği’nin Şubat ayında Rus rafine petrol ürünlerine yaptırımları genişletmesi etkili oldu.

Bu durumun etkisiyle Türkiye’nin Rusya’dan motorin ithalatı martta şubata göre yüzde 50 arttı. Rusya’dan günlük motorin ithalatı 300 bin varili aştı.

Rus ürünü daha iskontolu

Bloomberg’in derlediği verilere göre Rus petrol ürünleri Batı Avrupa piyasasına göre daha iskontolu görünüyor.

Buna göre Rusya kaynaklı FOB Karadeniz fiyatlaması varil başına 89 dolar seviyesindeyken, Batı Akdeniz fiyatlaması ise 108 dolar seviyesinde.

Rus ürünleri daha iskontolu olurken Türkiye’de yurt içi piyasalarda perakende fiyatlar Batı Akdeniz dikkate alınarak belirleniyor.

Ne olmuştu?

Türkiye, Ukrayna’ya 24 Şubat 2022’de savaş açan Rusya’yla, Batı’nın ağır yaptırımlarına karşın ticari ve ekonomik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu nedenle daha önce Batı’dan Türkiye’ye uyarılar gelmiş ve hem özel hem de kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir’den çıkmıştı.

Şubatın ilk haftası konuyu görüşmek üzere Türkiye’ye gelen ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Brian Nelson, Türkiye’nin Rusya’yla ilişkilerinden dolayı yaptırım gelebileceğini, G7 pazarına erişimin kaybedilebileceğini söylemişti.

Türkiye’den onlarca ihracatçı, geçen yıl mart ve ekim arasında Rusya’ya 300 milyon doları sanayi ve 80 milyon doları elektronik olmak üzere yaklaşık 800 milyon dolar değerinde mal göndermişti.

Daha sonraysa Türkiye, yaptırım uygulanan malların Rusya’ya geçişini duyuru yayınlamadan durdurmuştu.

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