Türkiye, yaptırım uygulanan malların Rusya’ya geçişini ‘sessiz sedasız’ durdurmuş

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg’in aktardığına göre Avrupa Birliği ve ABD’nin baskıları sürerken Türkiye, yaptırım uygulanan malların Rusya’ya geçişini duyuru yayınlamadan durdurdu.

Fotoğraf: AA

Türkiye, Ukrayna’ya 24 Şubat 2022’de savaş açan Rusya’yla, Batı’nın ağır yaptırımlarına karşın ticari ve ekonomik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu nedenle daha önce Batı’dan Türkiye’ye uyarılar gelmiş ve hem özel hem de kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir’den çıkmıştı.

Şubatın ilk haftası konuyu görüşmek üzere Türkiye’ye gelen ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Brian Nelson, Türkiye’nin Rusya’yla ilişkilerinden dolayı yaptırım gelebileceğini, G7 pazarına erişimin kaybedilebileceğini söylemişti.

Bloomberg’e isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan üst düzey bir Türk yetkili, hükümetin 1 Mart’tan itibaren yaptırım uygulanan malların Türkiye üzerinden geçişini durdurma talimatı verdiğini söyledi.

Türkiye üzerinden çalışan Moskova merkezli nakliye ve gümrükleme şirketi Vendor Cargo’nun ortak sahibi Ekaterina Lazutkina, “Türkiye’deki kargo gümrükleme sistemi çalışmayı durdurdu. Gümrük sistemi artık Rusya’ya giden malları engelliyor” dedi.

Türkiye’den onlarca ihracatçı, geçen yıl mart ve ekim arasında Rusya’ya 300 milyon doları sanayi ve 80 milyon doları elektronik olmak üzere yaklaşık 800 milyon dolar değerinde mal göndermişti.

‘Yaptırımlarla ilgisi olmayan ülkelere sevk etmenin bir çözüm olabileceğini duyuyoruz’

İstanbul merkezli gümrük komisyoncusu Subaşı’nın CEO’su Mustafa Boyacıoğlu, blokajın duyurulmadığını, bu yüzden de şirketler arasında kafa karışıklığına neden olduğunu söyledi.

Boyacıoğlu, şunları dedi: “Ürünleri önce Orta Asya gibi yaptırımlarla ilgisi olmayan ülkelere sevk etmenin bir çözüm olabileceğini duyuyoruz. Önce Türkiye’ye ithal edilip sonra Rusya’ya sevk edilen ürünlerde bir sorun olmamalı ama kısıtlamalar menşe bazlı göründüğü için bundan bile emin değiliz.”