Bloomberg: Türkiye’den Rusya’ya yedi ayda 800 milyon dolar değerinde mal ihraç edildi

ABD Hazine Bakanlığı üst düzey yetkilisi Brian Nelson, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinde ‘Rusya’yla kurulan ticari ilişkilerin Ukrayna işgalini durdurma çabalarını engellediğini’ söyledi.

Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre Türkiye’den onlarca ihracatçı, geçen yıl mart ve ekim arasında Rusya’ya 300 milyon doları sanayi ve 80 milyon doları elektronik olmak üzere yaklaşık 800 milyon dolar değerinde mal gönderdi.

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Türkiye, Ukrayna’ya 24 Şubat’ta savaş açan Rusya’yla, Batı’nın ağır yaptırımlarına karşın ticari ve ekonomik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu nedenle daha önce Batı’dan Türkiye’ye uyarılar gelmiş ve hem özel hem de kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir’den çıkmıştı.

Nelson, yaptırım listesindeki Rus şirketlerle iş yapılmasının olası sonuçlarına ilişkin uyarmak üzere Türkiye’ye geldi.

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg’in aktardığına göre Nelson ve beraberindeki ekip, dün ve bugünkü görüşmelerde Türk yetkililere Rusya’ya mal akışını kısıtlamasını söyledi.

Kaynaklar: Türkiye’den Rusya’ya 800 milyon dolar değerinde mal gönderildi

ABD’li yetkililer, ‘ihracı yasak 10 milyonlarca dolarlık malın Rusya’ya ulaştığı ve savunma sanayisi tarafından işgali uzatmak için kullanılabileceği’ konusunda Türkiye’yi uyardı.

Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre Türkiye’den onlarca ihracatçı, geçen yıl mart ve ekim arasında Rusya’ya 300 milyon doları sanayi ve 80 milyon doları elektronik olmak üzere yaklaşık 800 milyon dolar değerinde mal gönderdi.

Türkiye’nin ticaret ve maliye bakanlıklarındaki yetkililer Bloomberg’in sorularını cevaplamadı.

Ziyaretler artabilir

Nelson, ABD Hazine Bakanlığı’ndan bir yıl içinde Türkiye’yi ziyaret eden üçüncü üst düzey yetkili oldu. Kaynaklar, önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili olarak Avrupa Birliği ve ABD’den daha fazla ziyaretin düzenlenmesinin beklendiğini söyledi. ABD’li yetkililer hafta başında da BAE’yi ziyaret etti.

Haberde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ekonomide çalkantılı bir dönemi yönetmeye yardımcı olmak için Rusya’dan mali destek aradığı’ tespiti yer aldı.