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Yaramazlara biraz batar!

ABD’den Türkiye’ye ‘yaptırım’ ziyareti

ABD Hazine Bakanlığı üst düzey yetkilisi Brian Nelson, yaptırım listesindeki Rus şirketlerle iş yapılmasının olası sonuçlarına ilişkin uyarıda bulunmak üzere Türkiye’ye gelecek.

Fotoğraf: AA

Türkiye, Ukrayna’ya 24 Şubat’ta savaş açan Rusya’yla, Batı’nın ağır yaptırımlarına karşın ticari ve ekonomik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu nedenle daha önce Batı’dan Türkiye’ye uyarılar gelmiş ve hem özel hem de kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir’den çıkmıştı.


Reuters’a konuşan bir ABD Hazine Bakanlığı sözcüsü, müsteşar Brian Nelson’ın 29 Ocak ile 3 Şubat arasında Türkiye, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edeceğini söyledi.

Buna göre Nelson, üç ülkede hükümet yetkilileri, şirketler ve finans kuruluşlarıyla görüşmelerinde, ABD’nin yaptırımlara güçlü şekilde devam edeceğini anlatacak.

Yaptırım listesindeki şirketlerle iş yapan ya da bu konuyla ilgili ‘gerekli özeni göstermeyen’ kişi ve kurumlar ABD piyasalarına girememe riskiyle karşılaşacak.

Nelson, 2-3 Şubat’ta Ankara ve İstanbul’da yapacağı görüşmelerde şirket ve bankaları olası çift kullanımlı teknoloji transferlerine ilişkin işlemlerden kaçınmaları için uyaracağını söyledi.

ABD, söz konusu teknolojilerin bu yolla Rus ordusu tarafından kullanılabilmesine imkân tanınmasından endişe ediyor. Çift kullanımlı ürünlerin hem ticari hem de askeri uygulamaları olabiliyor.

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