ABD’den yaptırım uyarısı: Türkiye bazı pazarlara erişimi kaybedebilir

ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Brian Nelson, Türkiye’nin Rusya’yla ilişkilerinden dolayı yaptırım gelebileceğini, G7 pazarına erişimin kaybedilebileceğini söyledi.

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Türkiye, Ukrayna’ya 24 Şubat’ta savaş açan Rusya’yla, Batı’nın ağır yaptırımlarına karşın ticari ve ekonomik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu nedenle daha önce Batı’dan Türkiye’ye uyarılar gelmiş ve hem özel hem de kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir’den çıkmıştı.

İlişkilerin devam etmesinden duyulan rahatsızlığı bildirmek için Türkiye’ye gelen Nelson, Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulundu.

DW Türkçe’nin haberine göre Nelson, Rusya’yla “Türk işletmeleri ve bankaları, yaptırım uygulanan Rus kuruluşlarıyla iş yaparak yaptırım riski ve G7 pazarlarına erişimlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir” dedi.

Türkiye Bankalar Birliği’yle bir araya gelen Nelson, Türk işletmeleri ve bankalarının ‘Rus askeri-endüstriyel kompleksi tarafından kullanılabilecek potansiyel ikili kullanıma sahip teknoloji aktarımlarıyla ilgili işlemlerden uzak durmak için ilave önlem almaları’ gerektiğini söyledi.

Daha fazla denetim çağrısı

Rus oligarklar ve hükümet yetkililerinin Türkiye’de mülk ve yat satın almaya, iş yapmaya ve mülkleri için hizmet almaya devam ettiğini ifade eden Nelson, Türkiye Bankalar Birliği’ndeki konuşmasında, şunları kaydetti: “Yaptırım risklerini azaltmak için, istismara müsait sektörler de dahil olmak üzere, Rus kurum ve şahıslarla işlemlerde daha fazla denetim çağrısında bulunuyorum.”

Nelson konuşmasının devamında Türkiye’nin Rusya’dan enerji ithalatına ve tarım ürünleri ticaretine olan bağımlılığının farkında olduklarını ve bu ekonomik faaliyetler üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.