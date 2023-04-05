Kadınlar KCDP’yi yalnız bırakmadı: Devletten görmediğimiz desteği gördük

CANAN COŞKUN

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na (KCDP) açılan kapatma davasının üçüncü duruşmasında erkek şiddeti sonucu yaşamını kaybeden kadınların yakınları ve şiddet mağdurları tanık olarak ifade verdi. Tanıklar, devletten görmedikleri desteği platformdan gördüklerini söyledi.

Fotoğraf: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

İstanbul 13’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada bugünkü duruşma yoğun katılımdan ötürü İstanbul 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

‘Yalnız hissettirmedi’

Tanık olarak ilk sözü 2013’te boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen Muhterem Göçmen’in yeğeni İrem Karlıdağ aldı. Karlıdağ, teyzesinin gözleri önünde öldürüldüğünü aktararak “Teyzem öldürüldükten sonra bu dernek bizi yalnız hissettirmedi. Bu platformun kapatılmasını istemiyorum” dedi.

‘Adalet Bakanlığı’ndan bir yarar görmedim’

2019’da Çankaya Üniversitesi’nde öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar’ın babası Mustafa Damar şunları söyledi: “Kızım kopyacı biri tarafından katledildi. Kızım katledildikten sonra ve öncesinde takip ettiğim bir sivil toplum kuruluşuydu Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu. Adalet Bakanlığı’nın mağdur hakları birimi var ama bir yararını görmedim, ama platform cinayete kurban giden kadınlara adalet arayışında yardım ettiği için buraya gelip onlara destek verme sorumluluğu hissettim.”

‘Platforma ahlaksız demek bize ahlaksız demektir’

2015’te öldürülen Deniz Aktaş’ın annesi Figen Yetişkin şöyle konuştu: “Kızım polis kapıdayken öldürüldü. 16 mahkeme boyunca platformdan manevi destek gördüm, avukat sağladılar. Bu süreci beraber yürüttük. Bu platformun daha çok desteklenmesini istiyorum. Onlarla beraber haklarımı öğrendim. Benimle birlikte yürüdüler, ben de onlarla birlikte yürürüm. Şimdiye kadar bu platform yüzünden bir kadının öldürüldüğünü duymadım. Platforma ahlaksız demek, bize ahlaksız demektir.”

‘Davayı birlikte kazandık’

Gönüllü staj yaptığı hukuk bürosunda cinsel saldırıya maruz kalan Arzu Sena Topuz, İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki cinsel saldırı davasında platformdan destek aldığını söyledi ve “Davayı onlarla birlikte kazandık” dedi.

Kızı Eda Küçükbaltacılar’ı 2021’de şüpheli bir ölümle kaybeden Nurhayat Küçükbaltacılar, platformun kendilerine avukat desteği verdiğini söyledi.

2022’de boşanma aşamasındaki eşi tarafından alıkonulan Şilan Narman, davasının bittiğini ancak platformla görüşmeye devam ettiğini belirterek “Devlet yardım edeceğini söyledi ama bir şey olmadı. Psikolog yardımı alacağım onlar sayesinde” diye konuştu.

13 Eylül’deki duruşmada başka tanıklar dinlenecek.

Bugünkü duruşmayı Finlandiya, İrlanda, Fransa ve Hollanda konsolosluk temsilcileri ve PEN Temsilcisi Caroline Stockford da izledi. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Ankara Barosu Kadın Hakları, LGBTİ Hakları ve Gelincik merkezlerinden avukatlar da salondaydı. İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Denizli barolarından gözlemci avukatlar da salonda hazır bulundu.

Platformun faaliyetleri

2010’da Münevver Karabulut cinayetinden sonra kurulan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2012’de dernekleşti. Türkiye’nin 76 ilinde faaliyetlerini sürdüren dernek, kadın cinayetleri davalarını takip ediyor, öldürülen kadınların aileleriyle dayanışıyor, kadınlara yönelik hak ihlallerine karşı kampanyalar düzenliyor.

Ne olmuştu?

‘Nafaka mağduru’ olduğunu iddia eden bir kişinin, 2016’da Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) yaptığı şikayetler gerekçesiyle Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcı Mustafa Güner, Aralık 2021’de hazırladığı 1,5 sayfalık iddianamede ‘derneğin kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürüttüğü’ gerekçesiyle feshini talep etti.

Dernekler Kanunu’na göre derneklerin tüzüklerinde belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunamayacağı ve bunu yapan dernek yöneticileri hakkında öngörülen hapis ve para cezalarının hatırlatılan iddianamede, ‘derneğin amacı dışında faaliyet gösterdiği, dernek amacının kanuna aykırı hale geldiği kanaati oluştuğu‘ yazıldı.

Bu suçlama şikayet dilekçesinde de şu cümlelerle yer alıyordu:

“Derneğin kadın haklarını koruma kisvesi altında aile mefhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı, kadınları ve çocukları yok sayarak bu kişiler üzerinden menfaat elde ettiği, toplumda kaos yaratıp mağduriyetleri artırmayı amaçladığı, Cumhurbaşkanı hakkında hakaret söylemleri olduğu, aileyi ve toplumu parçalamayı amaçladığı, Sebahat Tuncel, Gültan Kışanak gibi isimlerle terör faaliyetlerine katılan kadınları savunarak yayın yapıldığı…”

Platform verilerine göre dava başladığından bu yana 265 kadın öldürüldü.

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