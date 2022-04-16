Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan ‘kapatma davası’ eylemi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne açılan kapatma davası İstanbul’da protesto edildi.

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Platform, ‘kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek’ suçlamasıyla fesih davası açıldığını duyurmuştu.

Kadıköy ilçesinde bir araya gelen grup, ‘Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği hukuksuz davalarla kapatılamaz’ yazılı pankart taşıdı.

Katılımcılar, ellerinde öldürülen kadınların fotoğraflarını taşıdı.

Eyleme öldürülen Aleyna Can’ın annesi Fatma Yirmibeş, Helin Palandöken’in babası Nihat Palandöken, Aysun Yıldırım’ın annesi Hüsniye Yıldırım, Muhterem Evcil’in kardesi Muhterem Kuzey, Özgecan Aslan’ın Kuzeni Karanfil Aslan, Feride Gencin yengesi Selime Altun,Ceyda Yüksel’in annesi Filiz Demiral, şiddet gören Şilan Nerman ve Arzu Sena Topuz katıldı.

Platformun açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “‘Kadın Cinayetlerini Durduracağız’ diyerek bundan 12 yıl önce yola çıktık. Gazetelerin üçüncü sayfalarında ‘aşk, sevgi cinayeti’ yazan o haberlerin bizim yaşam mücadelemiz olduğunu adıyla, hedefiyle, özneleriyle ortaya koyduk. Öldürülen kadınların mahkemelerce alelade kapanmış dosyaları bizlere ulaştı. İşte o öldürülen kadınların yakınları ile birlikte Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ni kurduk. 12 yıl boyunca bu topraklarda ‘kadın cinayeti’ kavramını işledik. Şüpheli kadın ölümlerinde gerçekleri açığa çıkardık. Tüm kadınlarla yasaların, yönetmeliklerin yapılmasının ve uygulanmasının peşine düştük. Her ay yayınladığımız verilerle nasıl bir yaşam savaşı verdiğimizi gösterdik. Bu topraklarda kadınların eşitlik mücadelesini yok sayanlar karşısında ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’ diye haykıran yıldızlar kadar çok kadınla il il örgütlendik, meydanları doldurduk. Kadınlar, LGBTİQ+lar, çocuklar için eşitlikçi feminizmin bayrağını her yerde dalgalandırdık ve ayak basmadığımız bir adliye dahi bırakmadık. Bugün itibariyle; işte tüm bu mücadeleyi yürütmek için çabalayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğimize, hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarla ‘kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek’ suçlaması ile fesih davası açıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

‘Hukuksuz ve dayanağı yok’

İddiaları odur ki, derneğimize yönelik yapılan muhtelif şikayet dilekçeleri mahkemece kuvvetli suç şüphesi oluşturmuş. Söz konusu dilekçeler derneğimizin ‘kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile mevhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı’ gibi somut hiçbir olguya dayanmayan yazılı başvurulardan oluşuyor. Ayrıca dosyada; dernek yöneticilerimize yönelik, davaya bile dönüşmemiş, suç oluşmamış soruşturmalar dahil bir dizi kolluk kayıtları listelenmiş. Bu hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarla bizlere suç uydurmaya çalışmak mevcut hukuk düzeni açısından bile içler acısıdır. Biz siyasi iktidarı, savcıları, mahkemeleri kadınlar lehine göreve çağırırken; onlar bu konunun muhataplarını böylesi içi boş davalarla hedef almayı tercih ediyorlar. Tüm kamuoyu bilir ki; bu coğrafyada Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun önünde eylem yapmadığı adliye yoktur. Bizim açımızdan bu dava da kadınların yaşam mücadelesinden, eşitlik ve özgürlük mücadelesinden ayrı değildir.

Kadınlar susturulamaz. Kadınların mücadelesi durdurulamaz.

‘Sadece bize değil’

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğimize açılan bu davayı, yalnızca kendi mücadelemize yönelik bir saldırı olarak görmüyoruz. Bu saldırının tüm demokratik kamuoyuna yönelik bir saldırı olduğunu biliyoruz. Kadınları ve LGBTİQ+ları şiddet karşısında yalnız bırakmak pahasına İstanbul Sözleşmesi’nden imza çeken siyasi iktidarın; mücadele edenleri yıldırma çabası, ülkedeki nice hukuksuzluktan bağımsız değildir. Sanmasınlar ki bu hukuksuzluklara alışırız. Normalleştirmeyeceğiz, meşrulaştırmayacağız.

Kadın cinayetlerini durdurmak bir yana, her gün artışına bilfiil izleyenlerin devri sona eriyor. Bu çırpınışları boşuna olduğu gibi, bu davaları da boşunadır. Kadın cinayetlerini durdurana kadar durmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Kadın cinayetlerini de, şiddeti de, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de, bu hukuksuzlukları da durduracağız.

‘Yalnız yürümedik’

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri olarak bugüne kadar asla yalnız yürümedik. Biliyoruz ki haklı mücadelemize yönelik bu saldırılar karşısında da asla yalnız yürümeyeceğiz. Başta üyelerimiz, dostlarımız olmak üzere; tüm kadınları, LGBTİQ+ları ve kadınların mücadelesine omuz veren tüm duyarlı kamuoyunu hakkımızda açılan bu fesih davası karşısında mücadelemizi sahiplenmeye çağırıyoruz. Asla durmayacağız, kadın cinayetlerini durduracağız.”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne kapatma davası