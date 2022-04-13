Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne kapatma davası açıldı.

Fotoğraf: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

Yazılı açıklama yayımlayan dernek, 12 yıl önce yola çıktıklarını, öldürülen kadınların mahkemelerce kapatılmış dosyalarının kendilerine ulaştırıldığını belirtti.

Açıklamada, şüpheli kadın ölümlerinde gerçekleri açığa çıkardıkları, tüm kadınlarla yasaların, yönetmeliklerin yapılmasının ve uygulanmasının peşine düştükleri dile getirildi.

Platform, kadınlar, LGBTİQ+lar ve çocuklar için ‘eşitlikçi feminizmin bayrağı’nı her yerde ‘dalgalandırdıklarını’ ve ayak basılmayan bir adliye dahi bırakmadıklarını kaydetti.

Dava açıldı

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Bugün itibariyle işte tüm bu mücadeleyi yürütmek için çabalayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğimize, hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarla ‘kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek’ suçlamasıyla fesih davası açıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Gerekçe ne?

İddiaları odur ki, derneğimize yönelik muhtelif şikayet dilekçeleri mahkemece kuvvetli suç şüphesi oluşturmuş. Söz konusu dilekçeler derneğimizin ‘kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile mevhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı’ gibi somut hiçbir olguya dayanmayan yazılı başvurulardan oluşuyor. Ayrıca dosyada dernek yöneticilerimize yönelik, davaya bile dönüşmemiş, suç oluşmamış soruşturmalar dahil bir dizi kolluk kayıtları listelenmiş.

‘Dayanağı olmayan iddialar’

Bu hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarla bizlere suç uydurmaya çalışmak mevcut hukuk düzeni açısından bile içler acısıdır. Biz siyasi iktidarı, savcıları, mahkemeleri kadınlar lehine göreve çağırırken, onlar bu konunun muhataplarını böylesi içi boş davalarla hedef almayı tercih ediyor. Tüm kamuoyu bilir ki bu coğrafyada Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun önünde eylem yapmadığı adliye yoktur. Bizim açımızdan bu dava da kadınların yaşam mücadelesinden, eşitlik ve özgürlük mücadelesinden ayrı değildir.”