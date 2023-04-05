Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Meral Akşener’in konuşmasını paylaştı: Herkes duysun

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Meclis’te kurşunları göstererek yaptığı konuşmayı paylaştı.

Fotoğraf: Twitter

Akşener’in konuşmasını Twitter’dan paylaşan Kılıçdaroğlu, “İttifak ortağım, yol arkadaşım Meral Akşener bugün tarihi bir konuşma yaptı. Kendisine buradan selam olsun. Herkes duysun…” diye not ekledi.

İttifak ortağım, yol arkadaşım Meral Akşener bugün tarihi bir konuşma yaptı. Kendisine buradan selam olsun. Herkes duysun… https://t.co/7IKf9TwoW1 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 5, 2023

İmamoğlu, da Akşener’in tweet’ini alıntılayarak “Milletin sesini hiç kimse susturamaz” dedi.

Milletin sesini hiç kimse susturamaz. https://t.co/TGaeCb753Z — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 5, 2023

Zeytinburnu’ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı 31 Mart’ta kurşunlanmış, Emniyet olayın ‘tesadüfen’ meydana geldiğini iddia etmişti. Akabinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Akşener’den özür beklediğini söylemişti.

Bugün Akşener, partisinin son grup toplantısında Emniyet ve iktidar açıklamalarının ‘kurgu’ olduğunu söylerken; kurşunlarla kürsüye çıkarak şunları demişti:

*Kıvılcımdan ateş olacaksınız, söz mü? Tüm tehditlere, tüm iftiralara direneceksiniz, söz mü? (Partililer hep bir ağızdan gür bir sesle “Söz” diye karşılık verdi.)

*(Masadaki kurşunları alıp yere atarak) Tüm bunlara, göğüs gerip milletimize güneş olacaksınız söz mü? 15 Mayıs günü buradan, gülmeyen yüzleri güldürmek için, susmuş sesleri haykırmak için, çöken karanlığı haykırmak için 40’tan 41 bin olacaksınız söz mü? (Yeniden ayağa kalkıp alkışlamaya ve ıslık çalmaya başlayan partililer hep bir ağızdan “Söz” diye yanıt verdi.)