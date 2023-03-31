Soylu: İYİ Parti il başkanlığına isabet eden saldırıyla ilgili fail yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul il başkanlığını kurşunlayan failin yakalandığını iddia etti. Bakan başka detay vermedi.
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Yaramazlara biraz batar!
Mahkeme Pınar Selek’in ifadesinin Fransa’da alınması talebini reddetti, ifadesinin alınabilmesi için Türkiye’ye iade edilmesini şart koştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul il başkanlığını kurşunlayan failin yakalandığını iddia etti. Bakan başka detay vermedi.
Yeşiller Partisi, 14 Mayıs’taki genel seçimlerde millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediklerini açıkladı.
Moda dergisi Vogue’un Filipinler edisyonu, Nisan sayısında sayısında 106 yaşındaki dövme sanatçısı Apo Whang-Od’u kapağına taşıdı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) adaylığını onaylaması sonrası “Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu mu?” dedi.
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül ’ü ziyaret etti.
MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar, cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin anket verilerini paylaştı.
Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi parti liderlerini ziyaretinde sona bırakılmasına içerledi.
Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul il başkanlığına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili Erdoğan’ın tehdidini hatırlatanlara çıkıştı.
Türk Lirası’yla açılan kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında üst limitin kaldırılmasıyla faizin yüzde 20’ye çıkması bekleniyor.