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Yaramazlara biraz batar!

Soylu: İYİ Parti il başkanlığına isabet eden saldırıyla ilgili fail yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul il başkanlığını kurşunlayan failin yakalandığını iddia etti. Bakan başka detay vermedi.

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Fotoğraf: Twitter

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