İYİ Parti’ye silahlı saldırıda Erdoğan suçlandı

İYİ Parti İstanbul il başkanlığının kurşunlanması üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın parti lideri Meral Akşener’i tehdit ettiği hatırlatıldı: “‘Beni kendinle uğraştırma’ tehditlerinin sonucu budur.”

Buğa Kavuncu, silahlı saldırıda Erdoğan’ı suçladı. (İYİ Parti)

Erdoğan, iki gün önce katıldığı ATV’deki programda Akşener’i hedef alarak şunları söylemişti: “Bizim hastanelerle ilgili attığımız adımları hanımefendi (Akşener) çıkmış küçümsüyor. Sağlık bakanım ve Murat Kurum kardeşimle konuştum nedir ne değildir diye görüştük. Yalana gerek yok, biz eğer yapıyorsak yaparız Meral hanım. Tayyip ismine de Erdoğan ismine de dikkat et. Biz attığımız her adımı dikkatli atarız. 20 yıllık iktidarımız döneminde İstanbul-İzmir bu otoyollara iyi bak. Kocaeli’nde yaşıyorsun oraya da dikkat et. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere maalesef kafanı çarpıyorsun, dikkat beni kendinle uğraştırma.”

Kurşunlanmaya ilişkin polis incelemesi sürerken İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, Erdoğan’ın bu sözlerini hatırlattı.

Kavuncu, Twitter’dan saldırıya ilişkin fotoğraflar paylaşarak şu notu düştü: “İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kurşunlandı. 2023 Türkiye’sinde; nefret dilinin, hakaretlerin, ‘Beni kendinle uğraştırma’ tehditlerinin sonucu budur. Bu ülkenin en büyük beka sorunu, bu nefret dilini yaygınlaştıran zihniyettir! Her şeye rağmen yılmayacağız.”