AKP sözcüsü, Akşener’in ‘papatya çayı’ tavsiyesini ‘saldırgan’ buldu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Akşener’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a papatya çayı önerisini ‘saldırgan’ buldu.

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Erdoğan, 29 Mart’taki ortak yayında deprem sonrası atılan temeller üzerinden iktidarı eleştiren Akşener’e “Çıkmış küçümsüyor. Yalana gerek yok, biz eğer yapıyorsak yaparız Meral hanım. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere maalesef kafanı çarpıyorsun, dikkat beni kendinle uğraştırma” diye tehdit etmişti.

Bu haberi Twitter hesabından alıntılayan Akşener, “Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir” diye karşıklık vermişti.

‘Rezene çayı’ tavsiyesi

Bunun üzerine Ömer Çelik, üst üste yedi tweet atarak Akşener’e çıkıştı. Çelik, özetle şunları dedi:

*Sayın Akşener’in cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri, yakışıksız ve niteliksiz bir kampanya yürüteceklerinin ilanı oldu.

*Paylaşımda bir gerginlikten bahsediyor ve cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir üslup kullanıyor. Kullanılan bu yakışıksız dili ve tutumu kınıyoruz, kendilerine iade ediyoruz.

*Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK’nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz bunu tonlarca ‘rezene çayı’ içerek bile hazmetmek mümkün değildir…

*Böylece aslında 7’li masada kimin günlük doz olarak kaç papatya çayı içmeye ihtiyacı olduğunu tespit edebilirler…