Akşener, Erdoğan’ı gergin buldu: Papatya çayı iç, iyi gelir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i “Beni kendinler uğraştırma” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a papatya içme tavsiyesinde bulundu.

Meral Akşener. (ANKA)

Erdoğan, deprem sonrası atılan temeller üzerinden iktidarı eleştiren Akşener’e “Çıkmış küçümsüyor. Yalana gerek yok, biz eğer yapıyorsak yaparız Meral hanım. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere maalesef kafanı çarpıyorsun, dikkat beni kendinle uğraştırma” diye yüklenmişti.

Bu haberi Twitter hesabından alıntılayan Akşener, şunları dedi: “Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir.”