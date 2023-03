Erdoğan, Akşener’i hedef aldı: Beni kendinle uğraştırma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 850 bin kişinin uzvunu kaybettiğini söyledi.

Fotoğraf: A Haber

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini, yaralı sayısı da 107 bini geçti.

A Haber ve ATV’nin ortak yayınına katılan Erdoğan, “Uzvunu kaybeden 850 bin evladımız var” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

*Deprem bölgesinde yeni konutların temellerini attık ve atmaya devam ediyoruz. 27 bin 949 konutun inşasına başlamış durumdayız, hatta köy evlerinden bazıları bitme aşamasına geldi, yaza kadar bunları da bitireceğiz.

*Bizim hastanelerle ilgili attığımız adımları hanımefendi (İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener) çıkmış küçümsüyor. Sağlık bakanım ve Murat Kurum kardeşimle konuştum nedir ne değildir diye görüştük. Yalana gerek yok, biz eğer yapıyorsak yaparız Meral hanım. Tayyip ismine de Erdoğan ismine de dikkat et. Biz attığımız her adımı dikkatli atarız. 20 yıllık iktidarımız döneminde İstanbul-İzmir bu otoyollara iyi bak. Kocaeli’nde yaşıyorsun oraya da dikkat et. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere maalesef kafanı çarpıyorsun, dikkat beni kendinle uğraştırma.

*Muhalefet herkesi kendisi gibi beceriksiz zannediyor. Onların yaptıkları bir şey yok. Muhalefetin büyükşehir belediyelerinden kimseyi deprem bölgesinde göremedim.

*Benim askerime, jandarmama, polisime “Yoklar burada” diyenler var. Hepsi orada işte bakın görüntülere. Bu askere ihanet olur mu? Bu ihaneti bir teröristler yaptı bir de muhalefet yaptı. Benim halkım askerime sahip, onları kucaklıyor birlikte oluyor. Biz asrın felaketinin üstesinden asrın dayanışmasıyla üstesinden geliyoruz. Ey muhalefet, askerime, jandarmamıza, polisime hakaret etmekle size ekmek çıkmaz.

*İmarla ilgili yasal düzenlemelerimiz var. Yeni bir düzenlemeyi yapmak mukadderdir diye düşünüyorum. Biz hocalarımızla birlikte çalışıyoruz. Yeni dönemde bu konuyu daha detaylı ele alıp yasal düzenleme yapabiliriz. İmar affını artık düşünemeyiz, düşünmeye kalırsak şu anki depremle karşı karşıya kalabiliriz.

*HDP’ye verilecek her taviz PKK’ya yani Kandil’e verilmiş demektir. Biz masanın altında 7. ortak var demiştik. Şu anda 7. ortak tam manasıyla ana muhalefetin ziyaretiyle ortaya çıktı. Parti genel merkezinde ziyaret değil. TBMM’deki grup odasında gitti ziyaret etti. Meral hanım esip gürlüyorsun. Hani kumar masası, hani noter? Neden geri vitese taktın da geri oturdun?

*(Muharrem İnce) “Türkiye’nin Erdoğan’dan kurtulması lazım” diyor. Erdoğan sana ne yaptı? Sen terör örgütleriyle yan yana olanla yan yanasın, yıllar yılı zaten onlarlaydın. Şimdi kalktın cumhurbaşkanı adayı oldun. Şimdi seni yanlarına alacaklar mı almayacaklar mı senin de kapını çaldılar. Buradan acaba sana da bir şeyler çıkar mı çıkmaz mı bunun gayesi içindesin. Bay bay Kemal şu an hepsine bir şeyler dağıtıyor. Bütün bunlara benim milletim hesap sormayacak mı?