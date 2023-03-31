Akşener: Recep bey, geleceksen sen gel!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Geleceksen sen gel” dedi.
İYİ Parti İstanbul il başkanlığı kurşunlandı. Saldırıyla ilgili inceleme sürüyor.
Twitter hesabından paylaşam yapan Akşener, konuyla ilgili şunları söyledi: “Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul il başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!”
Akşener ayrıca il başkanlığı binasınının önünde konuştu.
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