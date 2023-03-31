Akşener: Recep bey, geleceksen sen gel!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Geleceksen sen gel” dedi.

Meral Akşener. Fotoğraf: ANKA

İYİ Parti İstanbul il başkanlığı kurşunlandı. Saldırıyla ilgili inceleme sürüyor.

Twitter hesabından paylaşam yapan Akşener, konuyla ilgili şunları söyledi: “Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul il başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!”

Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı.



Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey!



Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel! — Meral Akşener (@meral_aksener) March 31, 2023

Akşener ayrıca il başkanlığı binasınının önünde konuştu.

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İYİ Parti İstanbul il başkanlığı kurşunlandı