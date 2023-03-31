İYİ Parti İstanbul il başkanlığı kurşunlandı

Eski ABD başkanı Donald Trump, porno yıldızı Stormy Daniels’a ödediği iddia edilen sus payı ile ilgili soruşturmanın ardından Manhattan’da büyük jüri tarafından suçlu kabul edildi. Başkanlık için yeniden adaylığını koyan Trump bu zamana kadar ABD başkanlığı yapanlar arasında cezai suçlamalarla karşı karşıya kalan ilk başkan oldu.