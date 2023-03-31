Diken

Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti İstanbul il başkanlığı kurşunlandı

İYİ Parti İstanbul il başkanlığı kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

Fotoğraf: İbrahim Özkan/Twitter

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan’ın Twitter paylaşımına göre, olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor.


SON HABERLER

Tarantino çizgi roman kahramanı

Quentin Tarantino’nun iniş çıkışlarla dolu hayatı ve yönetmenlik kariyeri, ‘Quentin by Tarantino’ adıyla çizgi romana uyarlandı. Titan Comics etiketiyle yayımlanacak eser, 17 Ekim 2023’te okurla buluşacak.

Beşi yerli 10 film vizyonda

Sinemalarda bu hafta beşi yerli 10 film vizyonda. Aşkı için kendi benliğini feda etmek zorunda kalan ‘Çaykovski’nin Karısı’ beyazperdede.