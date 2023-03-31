İYİ Parti İstanbul il başkanlığı kurşunlandı

İYİ Parti İstanbul il başkanlığı kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan’ın Twitter paylaşımına göre, olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor.
Yaramazlara biraz batar!
İYİ Parti İstanbul il başkanlığı kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan’ın Twitter paylaşımına göre, olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor.
Quentin Tarantino’nun iniş çıkışlarla dolu hayatı ve yönetmenlik kariyeri, ‘Quentin by Tarantino’ adıyla çizgi romana uyarlandı. Titan Comics etiketiyle yayımlanacak eser, 17 Ekim 2023’te okurla buluşacak.
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İYİ Parti İstanbul il başkanlığı kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor.
Türk Lirası mevduatın (32-91 gün) aldığı faiz ortalaması yüzde 28,10’a yükseldi. Bu oran en son 5 Aralık 2003’te aynı seviyedeydi.
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